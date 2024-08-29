Beşiktaş, Lugano'yu 5-1 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'ne adını yazdırdı

Spor

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında İsviçre'nin Lugano takımını 5-1 mağlup eden Beşiktaş, lig aşamasına adını yazdırdı.

İsviçre'de 3-3 sona eren mücadelenin rövanşında rakibini İstanbul'da konuk eden siyah-beyazlı ekip, Ciro Immobile (2), Gedson Fernandes, Rafa Silva ve Salih Uçan'ın kaydettiği gollerle rakibini elemeyi başardı.

Immobile gollerine devam ediyor

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Ciro Immobile, yeni takımında gollerini sürdürüyor.

Siyah-beyazlı takımla çıktığı 5 resmi maçta 6 kez fileleri havalandıran İtalyan oyuncu, Lugano karşısında 7. dakikada kaydettiği golle takımının UEFA Avrupa Ligi'ne yükselmesinde katkı sahibi oldu.

Gol atmayı başardığı her maçta 2'şer kez rakip fileleri havalandıran Immobile, Galatasaray ve Antalyaspor maçlarının ardından Lugano karşılaşmasında da 2 gol sevinci yaşadı.

Tecrübeli golcü Samsunspor ve deplasmandaki Lugano müsabakasında gol atamamıştı.

Gedson Fernandes rövanşı da boş geçmedi

İsviçre'de 3-3 sona eren ilk maçta attığı 2 golle yıldızlaşan Gedson Fernandes, rövanşta da Lugano filelerini havalandırdı.

65. dakikada Rafa Silva'nın şık pasını gole çeviren Portekizli oyuncu, siyah-beyazlı takımı 2-1 öne geçirdi.

Profesyonel kariyeri boyunca en fazla 3 gol kaydeden orta saha oyuncusu, 5. resmi maçında aynı gol sayısına ulaştı.

Rafa Silva, Avrupa'da da golünü attı

Beşiktaş'ın yıldız ismi Rafa Silva, farklı galibiyette başrol oynadı.

Siyah-beyazlıların ligde oynadığı 2 maçta da rakiplerine gol atmayı başaran Portekizli oyuncu, Gedson Fernandes'e yaptığı şık servisten kısa bir süre sonra sahneye çıkarak golünü attı ve 5 dakikada 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Attığı aşırtma golüyle siyah-beyazlı forma altında Avrupa kupalarındaki ilk golünü kaydeden Rafa Silva, bu golle birlikte 5. resmi maçında 4. golünü kaydetti.

Necip Uysal unutulmadı

Geçtiğimiz günlerde çapraz bağlarından sakatlanarak ameliyat edilen kaptan Necip Uysal'ı takım arkadaşları unutmadı.

Immobile'nin 7. dakikada attığı golün ardından orta sahada gol sevinci yaşayan siyah-beyazlı futbolcular, Necip'in 20 numaralı formasını çıkarak golü takım arkadaşlarına hediye etti.

Maçın sona ermesinin ardından siyah-beyazlı taraftarlar da Necip Uysal lehine tezahürat yaptı.

Geçen senin rövanşını aldı

Geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nde Lugano'ya 2-0 öne geçtikten sonra 3-2 yenilen Beşiktaş, rakibini farklı geçerek rövanşı aldı.

Beşiktaş'ın mağlubiyetiyle sona eren karşılaşma aynı zamanda siyah-beyazlı kulübün tarihinde önemli gelişmelere sebep oldu. Taraftarlar, maçın sona ermesinin ardından tribünleri terk etmeyerek dönemin yönetimini istifaya davet etti. Maçın ardından yapılan olağanüstü yönetim kurulu toplantısı sonrasında Ahmet Nur Çebi yönetimi kongre kararı aldı ve aralık ayında yapılan seçimle Hasan Arat, kulübün başkanı oldu.