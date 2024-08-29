Beşiktaş, Lugano'yu 5-1 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'ne adını yazdırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Beşiktaş, Lugano'yu 5-1 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'ne adını yazdırdı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Beşiktaş, İsviçre'nin Lugano takımını 5-1 mağlup ederek lig aşamasına yükseldi. Ciro Immobile (2), Gedson Fernandes, Rafa Silva ve Salih Uçan'ın golleriyle rakibini elemeyi başaran Beşiktaş, başarılı bir performans sergiledi. Maçta ayrıca Necip Uysal'a yapılan jest ve tribünlerin tepkisi ön plana çıktı.

29.08.2024 23:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında İsviçre'nin Lugano takımını 5-1 mağlup eden Beşiktaş, lig aşamasına adını yazdırdı.

İsviçre'de 3-3 sona eren mücadelenin rövanşında rakibini İstanbul'da konuk eden siyah-beyazlı ekip, Ciro Immobile (2), Gedson Fernandes, Rafa Silva ve Salih Uçan'ın kaydettiği gollerle rakibini elemeyi başardı.

Immobile gollerine devam ediyor

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Ciro Immobile, yeni takımında gollerini sürdürüyor.

Siyah-beyazlı takımla çıktığı 5 resmi maçta 6 kez fileleri havalandıran İtalyan oyuncu, Lugano karşısında 7. dakikada kaydettiği golle takımının UEFA Avrupa Ligi'ne yükselmesinde katkı sahibi oldu.

Gol atmayı başardığı her maçta 2'şer kez rakip fileleri havalandıran Immobile, Galatasaray ve Antalyaspor maçlarının ardından Lugano karşılaşmasında da 2 gol sevinci yaşadı.

Tecrübeli golcü Samsunspor ve deplasmandaki Lugano müsabakasında gol atamamıştı.

Gedson Fernandes rövanşı da boş geçmedi

İsviçre'de 3-3 sona eren ilk maçta attığı 2 golle yıldızlaşan Gedson Fernandes, rövanşta da Lugano filelerini havalandırdı.

65. dakikada Rafa Silva'nın şık pasını gole çeviren Portekizli oyuncu, siyah-beyazlı takımı 2-1 öne geçirdi.

Profesyonel kariyeri boyunca en fazla 3 gol kaydeden orta saha oyuncusu, 5. resmi maçında aynı gol sayısına ulaştı.

Rafa Silva, Avrupa'da da golünü attı

Beşiktaş'ın yıldız ismi Rafa Silva, farklı galibiyette başrol oynadı.

Siyah-beyazlıların ligde oynadığı 2 maçta da rakiplerine gol atmayı başaran Portekizli oyuncu, Gedson Fernandes'e yaptığı şık servisten kısa bir süre sonra sahneye çıkarak golünü attı ve 5 dakikada 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Attığı aşırtma golüyle siyah-beyazlı forma altında Avrupa kupalarındaki ilk golünü kaydeden Rafa Silva, bu golle birlikte 5. resmi maçında 4. golünü kaydetti.

Necip Uysal unutulmadı

Geçtiğimiz günlerde çapraz bağlarından sakatlanarak ameliyat edilen kaptan Necip Uysal'ı takım arkadaşları unutmadı.

Immobile'nin 7. dakikada attığı golün ardından orta sahada gol sevinci yaşayan siyah-beyazlı futbolcular, Necip'in 20 numaralı formasını çıkarak golü takım arkadaşlarına hediye etti.

Maçın sona ermesinin ardından siyah-beyazlı taraftarlar da Necip Uysal lehine tezahürat yaptı.

Geçen senin rövanşını aldı

Geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nde Lugano'ya 2-0 öne geçtikten sonra 3-2 yenilen Beşiktaş, rakibini farklı geçerek rövanşı aldı.

Beşiktaş'ın mağlubiyetiyle sona eren karşılaşma aynı zamanda siyah-beyazlı kulübün tarihinde önemli gelişmelere sebep oldu. Taraftarlar, maçın sona ermesinin ardından tribünleri terk etmeyerek dönemin yönetimini istifaya davet etti. Maçın ardından yapılan olağanüstü yönetim kurulu toplantısı sonrasında Ahmet Nur Çebi yönetimi kongre kararı aldı ve aralık ayında yapılan seçimle Hasan Arat, kulübün başkanı oldu.

Kaynak: AA

Gedson Fernandes, Ciro Immobile, Salih Uçan, Rafa Silva, istanbul, Beşiktaş, Lugano, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Lugano'yu 5-1 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'ne adını yazdırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:15 TCMB, zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti TCMB, zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti
22:51 Beşiktaş, Lugano’yu 5-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi’nde lig aşamasına kaldı Beşiktaş, Lugano'yu 5-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kaldı
19:40 Irak’ta Türk SİHA’sı düşürüldü, Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi Irak'ta Türk SİHA'sı düşürüldü, Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi
19:37 Kayıp Narin Güran’la ilgili haberlere yayın yasağı getirildi Kayıp Narin Güran'la ilgili haberlere yayın yasağı getirildi
19:01 İzmir’de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti İzmir'de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti
11:37 Halaya çağırdı öldüresiye dövüldü Damat, en mutlu gününde dehşeti yaşadı Halaya çağırdı öldüresiye dövüldü! Damat, en mutlu gününde dehşeti yaşadı
11:23 Boşanır boşanmaz Nez ile aşk yaşamaya başlayan Rüştü Onur Atilla’nın ilişkisi bitti Boşanır boşanmaz Nez ile aşk yaşamaya başlayan Rüştü Onur Atilla'nın ilişkisi bitti
11:14 İstanbul’da uygulama tabanlı 2 bin 500 yeni taksi devreye girecek İstanbul'da uygulama tabanlı 2 bin 500 yeni taksi devreye girecek
11:09 Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir
10:45 Mesut Özil’in eşi evini paylaştı, her gören aynı yorumu yapıyor Mesut Özil'in eşi evini paylaştı, her gören aynı yorumu yapıyor
10:23 Arabada ilişkiye giren çift, yanlışlıkla vites koluna çarpınca araba nehre uçtu Arabada ilişkiye giren çift, yanlışlıkla vites koluna çarpınca araba nehre uçtu
10:12 Otel çalışanı, kadın müşterinin iç çamaşırını çaldı sonrası daha skandal Otel çalışanı, kadın müşterinin iç çamaşırını çaldı; sonrası daha skandal
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2024 00:44:06. #1.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş, Lugano'yu 5-1 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'ne adını yazdırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement