Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Lugano ile karşılaşacak - Son Dakika
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Lugano ile karşılaşacak

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre ekibi Lugano ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadele, TSİ 21.30'da başlayacak ve S Sport Plus'tan naklen yayınlanacak. Beşiktaş, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak UEFA Avrupa Ligi play-off oynama hakkı elde etti. Lugano ise İsviçre Süper Ligi'nde ikinci sırada yer aldı ve Avrupa mücadelesine UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinden başladıktan sonra UEFA Avrupa Ligi'ne devam etti.

21.08.2024 09:46
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın İsviçre ekibi Lugano ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Thun kentiyle aynı adı taşıyan statta oynanacak müsabaka, TSİ 21.30'da başlayacak. Danimarkalı hakem Morten Krogh'un yöneteceği mücadele, S Sport Plus'tan naklen yayınlanacak.

Geride kalan sezon Trendyol Süper Ligi 6. sırada tamamlayan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmesi dolayısıyla UEFA Avrupa Ligi play-off oynama hakkı kazandı.

İsviçre Süper Ligi'nde normal sezonu ikinci sırada bitiren Lugano, şampiyonluk grubunda ise Young Boys'un gerisinde kalarak aynı basamakta yer aldı.

Bu sezon Avrupa mücadelesine UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundan başlayan İsviçre temsilcisi, Fenerbahçe'ye elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. Lugano, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunun 3. eleme turunda Sırbistan'ın Partizan takımını saf dışı bırakarak Beşiktaş'ın rakibi oldu.

Rövanş maçının 29 Ağustos Perşembe günü Tüpraş Stadı'nda yapılacağı play-off turunu geçen ekip, 36 takımlı yeni formatıyla oynanacak Avrupa Ligi bileti alacak.

Beşiktaş, 3'te 3 yaptı

Siyah-beyazlı ekip, bu sezon oynadığı 3 müsabakadan galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek Turkcell Süper Kupa'yı kazanan Beşiktaş, Süper Lig'de ise Samsunspor'u 2-0, Antalyaspor'u da 4-2 mağlup etti.

Lugano'dan 9 maçta 5 galibiyet

İsviçre temsilcisi, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 9 müsabakada 5 galibiyet, 3 yenilgi ve 1 beraberlik yaşadı.

Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi elemelerinde oynadığı 4 karşılaşmanın 1'ini kazanan, 1'inde berabere kalan, 2'sinde mağlup olan Lugano, İsviçre Süper Ligi'nde de 4 maçın 3'ünü kazanırken, 1'inden yenilgiyle ayrıldı.

Lugano, İsviçre Kupası 1. turunda oynadığı mücadeleyi ise kazanarak ikinci tura yükseldi.

Beşiktaş'ın kadrosu

Siyah-beyazlı takımın Lugano maçları için UEFA'ya bildirdiği kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Ersin Destanoğlu, Mert Günok

Defans: Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Omar Colley, Necip Uysal, Bakhtiyor Zaynutdinov, Arthur Masuaku, Emirhan Topçu

Orta saha: Milot Rashica, Salih Uçan, Demir Ege Tıknaz, Ernest Muçi, Moatasem Al-Musrati, Jean Onana, Cher Ndour, Can Keleş, Gedson Fernandes

Forvet: Semih Kılıçsoy, Vincent Aboubakar, Ciro Immobile, Rafa Silva, Jackson Muleka

Kaynak: AA

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