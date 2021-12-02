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Beşiktaş, Ukrayna Ligi'nde top koşturan 1,89'luk golcünün peşinde: Artem Dovbyk - Son Dakika

Beşiktaş, Ukrayna Ligi'nde top koşturan 1,89'luk golcünün peşinde: Artem Dovbyk

02.12.2021 15:24

Bitiricilikte sıkıntı yaşayan Siyah-Beyazlılar ilk önce bu sorunu halledecek. Kara Kartal, Ukrayna'da gol krallığı yarışında zirvede bulunan Artem Dovbyk için devreye girdi.

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başlayan Siyah-Beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın; stoper, orta saha ve forvet takviyesi planlaması sonrasında harekete geçti.

Listesinde birçok ismi bulunduran Beşiktaş Yönetimi'nin son olarak gündemine yeni bir ismi aldığı ortaya çıktı.

Beşiktaş, Ukrayna Ligi'nde fırtına gibi esen 1,89'luk golcünün peşine düştü: Artem Dovbyk

MENAJERLER ÖNERDİ

Fanatik'in haberine göre; Kulübe menajerler aracılığıyla önerilen Ukrayna Ligi ekiplerinden Dnipro'nun formasını giyen Artem Dovbyk'in radara girdiği kaydedildi.

15 MAÇTA 12 GOL

Bu sezon kulübüyle çıktığı 15 mücadelede rakip filelere 12 gol gönderen 24 yaşındaki futbolcu, şu anda Ukrayna Ligi'nde gol krallığı yarışında zirvede bulunuyor.

SUDAN UCUZA

Ukrayna Milli Takımı'nın da formasını giyen 1,89'luk golcünün 1.5 milyon Euro'luk bir bonservis maliyetinin bulunduğu kaydedildi.

Beşiktaş, Ukrayna Ligi'nde top koşturan 1,89'luk golcünün peşinde: Artem Dovbyk

Sergen Yalçın, Beşiktaş, Ukrayna, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Ukrayna Ligi'nde top koşturan 1,89'luk golcünün peşinde: Artem Dovbyk - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Beşiktaş, Ukrayna Ligi'nde top koşturan 1,89'luk golcünün peşinde: Artem Dovbyk - Son Dakika
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