Beşiktaş, Ukrayna Ligi'nde top koşturan 1,89'luk golcünün peşinde: Artem Dovbyk

Bitiricilikte sıkıntı yaşayan Siyah-Beyazlılar ilk önce bu sorunu halledecek. Kara Kartal, Ukrayna'da gol krallığı yarışında zirvede bulunan Artem Dovbyk için devreye girdi.

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başlayan Siyah-Beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın; stoper, orta saha ve forvet takviyesi planlaması sonrasında harekete geçti. Listesinde birçok ismi bulunduran Beşiktaş Yönetimi'nin son olarak gündemine yeni bir ismi aldığı ortaya çıktı. MENAJERLER ÖNERDİ Fanatik'in haberine göre; Kulübe menajerler aracılığıyla önerilen Ukrayna Ligi ekiplerinden Dnipro'nun formasını giyen Artem Dovbyk'in radara girdiği kaydedildi. 15 MAÇTA 12 GOL Bu sezon kulübüyle çıktığı 15 mücadelede rakip filelere 12 gol gönderen 24 yaşındaki futbolcu, şu anda Ukrayna Ligi'nde gol krallığı yarışında zirvede bulunuyor. SUDAN UCUZA Ukrayna Milli Takımı'nın da formasını giyen 1,89'luk golcünün 1.5 milyon Euro'luk bir bonservis maliyetinin bulunduğu kaydedildi.

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