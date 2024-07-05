Beşiktaş, Valentin Rosier\'i Leganes\'e transfer etti

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Beşiktaş, Fransız sağ bek Valentin Rosier ile yolların ayrıldığını duyurdu. Tecrübeli futbolcu, İspanya La Liga ekiplerinden Leganes'e transfer oldu.

Siyah-beyazlı kulüp konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Valentin Andre Henri Rosier ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Siyah-beyazlı formayla 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan 27 yaşındaki sağ bek, 126 maçta 6 gol, 18 asistlik performans sergilemişti.