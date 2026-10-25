Beşiktaş ve Başakşehir yarın Süper Lig'de 40. kez rakip olacak

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın karşılaşacak Beşiktaş ile İstanbul Başakşehir, 40. randevuda kozlarını paylaşacak.

Eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan ve 2014'ten bu yana İstanbul Başakşehir ismiyle devam eden turuncu-lacivertli ekip ile siyah-beyazlı takım, daha önce 39 kez karşı karşıya geldi.

Tarafların oynadıkları maçlarda Beşiktaş 12 galibiyet alırken, Başakşehir 11 kez sahadan galip ayrıldı. İki takımın 16 müsabakası ise beraberlikle sonuçlandı.

Siyah-beyazlıların 50 golüne Başakşehir, 49 golle karşılık verdi.

Takımlar arasında geçen sezon oynanan iki müsabakayı da Beşiktaş, 2-1 ve 3-2'lik skorlarla kazandı.

Beşiktaş, galibiyetlerde önde

Beşiktaş ile Başakşehir, Süper Lig'de 36 kez karşılaşırken siyah-beyazlılar, bu maçlarda 11 galibiyet yaşadı.

Turuncu-lacivertli takım ise Beşiktaş karşısında sahadan 10 kez kazanarak ayrılmayı başardı. İki ekip, 15 maçı berabere tamamladı.

Beşiktaş'ın ligdeki 45 golüne Başakşehir, 44 golle yanıt verdi.

Beşiktaş'tan sahasında 18 maçta 7 galibiyet

Siyah-beyazlılar, Başakşehir ile evinde oynadığı 18 lig maçında 7 galibiyet elde etti.

"Dolmabahçe"de rakibiyle 7 defa berabere kalan siyah-beyazlı ekip, 4 kez mağlup oldu.

Siyah-beyazlı takım, İstanbul Büyükşehir Belediyespor adıyla Süper Lig'de 2007-08 sezonundan itibaren mücadeleye etmeye başlayan rakibi karşısında iç sahadaki ilk 4 maçta 2 galibiyet ve 1'er beraberlik ve yenilgiyle sahadan ayrıldı.

Beşiktaş, evindeki son 5 karşılaşmada ise Başakşehir'i 2 kez yenerken 2 karşılaşmada da mağlup oldu. Takımların 1 maçı beraberlikle sonuçlandı.

İç sahada rakibine 22 gol atan siyah-beyazlı ekip, kalesinde 18 gol gördü.

Kupada 3 kez karşılaştılar

Beşiktaş ile Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 kez karşılaştı.

Kupada 2009-10 sezonundaki grup maçı, Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Taraflar, 2010-11 sezonunda ise finalde mücadele etti. Normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 berabere tamamlanan maçta rakibine penaltılarda 4-3 üstünlük kuran siyah-beyazlılar, kupaya uzandı.

İki ekip 2020-21 sezonunda tek maç eleme usulüne göre oynanan kupada bu kez yarı finalde rakip oldu. Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmanın normal süresi 2-2 berabere tamamlanırken Beşiktaş, uzatmaların 102. dakikasında Cyle Larin'in golüyle müsabakayı 3-2 kazandı ve adını finale yazdırdı.