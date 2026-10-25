Beşiktaş ve Başakşehir yarın Süper Lig'de 40. kez rakip olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Beşiktaş ve Başakşehir yarın Süper Lig'de 40. kez rakip olacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş ve Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın 40. kez rakip olacak. İkili arasındaki önceki 39 maçta Beşiktaş 12, Başakşehir 11 kez kazandı; 16 karşılaşma berabere bitti.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın karşılaşacak Beşiktaş ile İstanbul Başakşehir, 40. randevuda kozlarını paylaşacak.

Eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan ve 2014'ten bu yana İstanbul Başakşehir ismiyle devam eden turuncu-lacivertli ekip ile siyah-beyazlı takım, daha önce 39 kez karşı karşıya geldi.

Tarafların oynadıkları maçlarda Beşiktaş 12 galibiyet alırken, Başakşehir 11 kez sahadan galip ayrıldı. İki takımın 16 müsabakası ise beraberlikle sonuçlandı.

Siyah-beyazlıların 50 golüne Başakşehir, 49 golle karşılık verdi.

Takımlar arasında geçen sezon oynanan iki müsabakayı da Beşiktaş, 2-1 ve 3-2'lik skorlarla kazandı.

Beşiktaş, galibiyetlerde önde

Beşiktaş ile Başakşehir, Süper Lig'de 36 kez karşılaşırken siyah-beyazlılar, bu maçlarda 11 galibiyet yaşadı.

Turuncu-lacivertli takım ise Beşiktaş karşısında sahadan 10 kez kazanarak ayrılmayı başardı. İki ekip, 15 maçı berabere tamamladı.

Beşiktaş'ın ligdeki 45 golüne Başakşehir, 44 golle yanıt verdi.

Beşiktaş'tan sahasında 18 maçta 7 galibiyet

Siyah-beyazlılar, Başakşehir ile evinde oynadığı 18 lig maçında 7 galibiyet elde etti.

"Dolmabahçe"de rakibiyle 7 defa berabere kalan siyah-beyazlı ekip, 4 kez mağlup oldu.

Siyah-beyazlı takım, İstanbul Büyükşehir Belediyespor adıyla Süper Lig'de 2007-08 sezonundan itibaren mücadeleye etmeye başlayan rakibi karşısında iç sahadaki ilk 4 maçta 2 galibiyet ve 1'er beraberlik ve yenilgiyle sahadan ayrıldı.

Beşiktaş, evindeki son 5 karşılaşmada ise Başakşehir'i 2 kez yenerken 2 karşılaşmada da mağlup oldu. Takımların 1 maçı beraberlikle sonuçlandı.

İç sahada rakibine 22 gol atan siyah-beyazlı ekip, kalesinde 18 gol gördü.

Kupada 3 kez karşılaştılar

Beşiktaş ile Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 kez karşılaştı.

Kupada 2009-10 sezonundaki grup maçı, Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Taraflar, 2010-11 sezonunda ise finalde mücadele etti. Normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 berabere tamamlanan maçta rakibine penaltılarda 4-3 üstünlük kuran siyah-beyazlılar, kupaya uzandı.

İki ekip 2020-21 sezonunda tek maç eleme usulüne göre oynanan kupada bu kez yarı finalde rakip oldu. Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmanın normal süresi 2-2 berabere tamamlanırken Beşiktaş, uzatmaların 102. dakikasında Cyle Larin'in golüyle müsabakayı 3-2 kazandı ve adını finale yazdırdı.

Kaynak: AA
Trendyol Süper LigBaşakşehirBeşiktaşSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
Bir odada kuruldu, milyonlar sattı Ünlü giyim markası iflas etti Bir odada kuruldu, milyonlar sattı! Ünlü giyim markası iflas etti
Fransa’daki yağmacıya “Yaptığın haram“ dedi Kadının cevabı şaşırttı Fransa'daki yağmacıya "Yaptığın haram" dedi! Kadının cevabı şaşırttı
Cami önünde skandal görüntü Sonrası daha da felaket Cami önünde skandal görüntü! Sonrası daha da felaket
Engin Polat’tan Hadise’nin dansına tepki: Rezillik Engin Polat’tan Hadise’nin dansına tepki: Rezillik
İstanbul Barosu Genel Kurulu’nda Kaboğlu’nun konuşması sonrası sloganlar yükseldi İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda Kaboğlu'nun konuşması sonrası sloganlar yükseldi
11:16
Baro seçimine damga vuran protesto: Kızımın davasında neden yoksunuz
Baro seçimine damga vuran protesto: Kızımın davasında neden yoksunuz?
10:49
Su kanalına uçan otomobilde ölen 4’ü çocuk 6 kişi, yan yana toprağa verildi
Su kanalına uçan otomobilde ölen 4'ü çocuk 6 kişi, yan yana toprağa verildi
10:48
229 bin TL’lik telefonda büyük şok Saatler içinde kırıldı
229 bin TL'lik telefonda büyük şok! Saatler içinde kırıldı
10:46
KPSS’ye Kayseri’de dakikalarla geç kalan aday, kapı açılmayınca sınava alınmadı
KPSS'ye Kayseri'de dakikalarla geç kalan aday, kapı açılmayınca sınava alınmadı
10:28
Çin’de dev altın keşfi Değeri 83 milyar dolar
Çin'de dev altın keşfi! Değeri 83 milyar dolar
10:01
Bursa’da 102 yıllık hastane krizi 150 yatak 60’a düşüyor
Bursa'da 102 yıllık hastane krizi! 150 yatak 60'a düşüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2026 11:42:44. #.0.2#
SON DAKİKA: Beşiktaş ve Başakşehir yarın Süper Lig'de 40. kez rakip olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei