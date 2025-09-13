Beşiktaş ve RAMS Başakşehir İlk Yarıda Berabere

Stat: Tüpraş
Hakemler: Alper Akarsu, Serkan Çimen, Candaş Elbil
Beşiktaş: Mert Günok, Gökhan Sazdağı, Djalo, Uduokhai, Jurasek, Orkun Kökçü, Salih Uçan, Cerny, Rafa Silva, Toure, Abraham
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ebosele, Ba, Opoku, Operi, Berat Özdemir, Kemen, Yusuf Sarı, Crespo, Brnic, Shomurodov
Sarı kartlar: Dk. 14 Uduokhai, Dk. 35 Salih Uçan (Beşiktaş), Dk. 38 Ba (RAMS Başakşehir)
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasındaki Beşiktaş-RAMS Başakşehir mücadelesinin ilk yarısı 0-0 sona erdi.
21. dakikada Rafa Silva'nın pasıyla ceza yayında topla buluşan Cerny'nin şutunda kaleci Muhammed Şengezer'den seken meşin yuvarlağa Abraham, uygun durumda vurdu ancak top yandan auta gitti.
24. dakikada RAMS Başakşehir kontratağında Shomurodov'un pasında ceza sahası sağ çaprazında tola buluşan Yusuf Sarı'nın yerden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla direğin yanından dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.
