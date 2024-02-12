Beşiktaş ve TÜMOSAN Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası\'nda çeyrek finalde karşılaşacak

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Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde karşılaşacak Beşiktaş ile TÜMOSAN Konyaspor'un yöneticileri, kupayı kazanmak istediklerini söyledi.

Beşiktaş Kulübünün asbaşkanları Mete Vardar ve Onur Göçmez ile TÜMOSAN Konyaspor Asbaşkanı Oktay Dalkıran, Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'deki 8 değerli takımın Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde yer aldığını belirten Mete Vardar, kupada eşleştikleri Konyaspor'u en iyi şekilde ağırlayacaklarını ifade etti.

Türkiye Kupası'nı çok önemsediklerinin altını çizen Vardar, "Kupayı bundan önce 10 kez kazandık, 11. kez müzemize götürmek istiyoruz. Her maç önemli. Konyaspor maçını iyi bir futbolla kazanıp yarı finale yükselmek istiyoruz. Olası yarı finalde MKE Ankaragücü de gelebilir, Fenerbahçe de gelebilir. Hepsi değerli finaller. Yarı finalde ilk maçı deplasmanda ikinci maçı evimizde oynayacağız. Hayırlısı olsun." ifadelerini kullandı.

Kura çekimi öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'yle yaptıkları görüşmeye de değinen Vardar, şunları söyledi:

"Mehmet Büyükekşi'yle sadece Beşiktaş ile ilgili değil, Türk futboluyla ilgili konuştuk. Belli konularda güven eksikliği olduğunu söyledik. Biz burada Beşiktaş'ı temsil ediyoruz ama aynı zamanda taraftarız, taraftarların taleplerini biliyoruz. Evlerimizde de Beşiktaş konuşuyoruz. İletişim oluşturmamız lazım. Çok değerli bir toplantı yaptığımızı düşünüyoruz. Türk futbolundaki konuları gündeme getirdik. Sayın başkan da bunları not aldı, değerlendireceğini söyledi. Türk futbolunun genel konusu güven eksikliği. Sadece sportif değil, sosyal konularla ilgili de konuştuk. Semih Kılıçsoy'un boynuna dirsek atılması, Pendikspor maçında 45 metre ileriden taç atışı kullanılması, Sivasspor maçındaki VAR hakeminin müdahalesi gibi yüzlerce konu var. Kendisi bize Beşiktaş Kulübüne uzak olmadığını ifade etti. Türk futbolu için, yarınlarımız için güzel bir toplantı oldu. Hasan Arat başkanımız ve 13 kişilik yönetim kurulumuzun ikinci ayı. Türk futboluna büyük katkılarımız olacaktır. Onur Göçmez asbaşkanımızla beraber TFF ilişkilerini biz yöneteceğiz. Bugün bir başlangıçtı ve önemli olduğunu düşünüyorum."

Onur Göçmez: "Bizler Beşiktaş'ın adamıyız, Türk futboluna fayda sağlamak istiyoruz"

Onur Göçmez ise çeyrek final itibarıyla zor ya da kolay kura olmadığına dikkati çekerek, "Konyaspor değerli bir camia. Maçın içeride ya da dışarıda olmasının önemi yok. Kupa maçları zor olur. Beşiktaş da eski köklerine dönen bir yapılanma içinde. Bizim için hem lig hem de kupa yeniden başlıyor. Hedefimiz kupayı almak, ligde de en iyi seviyede olmak. Bugün federasyon başkanımıza VAR'la ilgili problemlerden, ciddi sorunlar olduğundan bahsettik. Bu konuya değinilmesi gerektiğini ifade ettik. Bizler Beşiktaş'ın adamıyız, Türk futboluna fayda sağlamak istiyoruz. Tek istediğimiz adalet ve eşitlik. Bundan sonra her şeyin çok daha iyi olacağına inanıyoruz." açıklamasında bulundu.

Federasyonla iletişim kurarak sorunları çözmek istediklerini de vurgulayan Göçmez, şöyle devam etti:

"Mete başkanımızın söylediği gibi iletişim sanattır. Biz Beşiktaş camiasını temsil ediyoruz. İletişime inanıyoruz. Eğer iletişimle bu sorunu çözemezsek farklı yöntemlerin olduğunu da biliyoruz. İletişim, insanlara saygı duymak ve sevgiyi ortaya koymanın önemli bir temel olduğunu düşünüyoruz. Biz Beşiktaş olarak büyük bir camiayız, Türk futbolunun da en önemli camialarındanız. Bir şeyleri temsil ederken bu duruşu sergilemek lazım. Gerekli notlarımızı ilettik. Bundan sonra da adalet ve eşitlik kapsamında güzel şeyler olacağına inanıyoruz."

Oktay Dalkıran: "İnşallah Beşiktaş'ı eleyerek kupada mutlu sona ulaşacağımıza inanıyorum"

TÜMOSAN Konyaspor Asbaşkanı Oktay Dalkıran, kurada Beşiktaş ile eşleşmelerini değerlendirdi.

Ligde aldıkları son galibiyetle kulüp olarak kenetlendiklerini dile getiren Dalkıran, "Ara transfer döneminde yaptığımız takviyelerle konumumuzu yukarı taşımak istiyoruz. Kupada rakibimiz olan Beşiktaş ile ligde de oynayacağız. Güzel maçlar olacağını düşünüyorum. Türkiye Kupası herkesi heyecanlandıran bir organizasyon. İnşallah Beşiktaş'ı eleyerek kupada mutlu sona ulaşacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Süper Lig'deki konumları hakkında da konuşan Dalkıran, şunları aktardı:

"Ligde sondan bir üst sıradayız. Ama tüm takımlar puan olarak birbirine çok yakın. Alınacak seri galibiyet veya mağlubiyetler, sıralamayı değiştirecektir. Bizim öncelikli hedefimiz Süper Lig'de yukarı sıralara çıkmak. Türkiye Kupası da hedeflerimiz arasında önemli bir yere sahip."

Çeyrek finalde Galatasaray ile karşılaşacak VavaCars Fatih Karagümrük'ün Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Ali Bahar da, her iki kulvarda mücadeleye devam edeceklerinin altını çizerek, şunları söyledi:

"Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile eşleştik. Kupayı kazanmak istiyorsanız, Galatasaray'ı yeneceksiniz. Biz Karagümrük olarak ligde ve kupada elimizden gelenin en iyisini yaparak inancımız ve mücadelemizle yolun sonuna kadar yürüyeceğiz. Biz rakip ayırt etmiyoruz. Bu armanın olduğu yerde mücadele sonuna kadar sürer. Lig maçıysa 3 puanı, kupa maçıysa turu geçmeyi hedefliyoruz. Galatasaray ile Süper Lig'de oynadığımız maçta ofsayt sebebiyle verilmeyen gol ile kaybettik. Umarım bu maçta öyle olmaz ve turu geçen taraf biz oluruz."