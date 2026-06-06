Beşiktaş, Vincenzo Italiano ile Anlaştı

Beşiktaş, teknik direktör Vincenzo Italiano ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak ülkesinin Bologna takımını çalıştıran 48 yaşındaki İtalyan teknik adam ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız teknik direktörümüz Vincenzo Italiano'ya Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
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