Beşiktaş, Vincenzo Italiano ile Anlaştı

Beşiktaş, teknik direktör Vincenzo Italiano ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak ülkesinin Bologna takımını çalıştıran 48 yaşındaki İtalyan teknik adam ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız teknik direktörümüz Vincenzo Italiano'ya Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.