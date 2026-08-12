Beşiktaş Vlahovic ile Görüşmelere Başladı
Beşiktaş, Dusan Vlahovic'in transferi için görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.
BEŞİKTAŞ, Sırp santrfor Dusan Vlahovic'in transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen 26 yaşındaki Sırp santrfor Dusan Vlahovic'in transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu. Siyah-beyazlı kulüp, transferi sanal medya hesabından paylaştığı görselle açıklarken, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) konuyla ilgili bildirimde bulundu.
Siyah-beyazlı ekibin kadrosuna katmaya hazırlandığı Sırp santrfor Dusan Vlahovic'in, bugün saat 19.00'da İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
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