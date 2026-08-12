Beşiktaş Vlahovic ile Görüşmelere Başladı

BEŞİKTAŞ, Sırp santrfor Dusan Vlahovic'in transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen 26 yaşındaki Sırp santrfor Dusan Vlahovic'in transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu. Siyah-beyazlı kulüp, transferi sanal medya hesabından paylaştığı görselle açıklarken, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) konuyla ilgili bildirimde bulundu.

Siyah-beyazlı ekibin kadrosuna katmaya hazırlandığı Sırp santrfor Dusan Vlahovic'in, bugün saat 19.00'da İstanbul'a gelmesi bekleniyor.