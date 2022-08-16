Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Natasha Shirazi'yi transfer etti

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımımız, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında, son olarak Maccabi Hadera FC takımında forma giyen Natasha Shirazi ile sözleşme imzaladı." bilgisi verildi.

Kaynak: AA

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