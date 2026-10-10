Beşiktaş, yarın 43. kez karşılaşacağı Kocaelispor'a 1999'dan beri ligde kaybetmiyor

Beşiktaş ile Kocaelispor, Süper Lig tarihinde yarın 43. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında geride kalan maçlarda siyah-beyazlıların 25, yeşil-siyahlıların 5 galibiyeti bulunurken taraflar 12 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı.

Beşiktaş'ın toplam 83 golüne, Körfez ekibi 40 golle yanıt verdi.

İki takım arasında geçen sezon ligde oynanan maçları Beşiktaş, İstanbul'da 3-1 ve Kocaeli'de ise 1-0'lık skorlarla kazandı.

İstanbul'daki maçlar

Beşiktaş ile Kocaelispor, ligde "Dolmabahçe"de 21 kez karşılaşırken siyah-beyazlılar, ev sahibi takım avantajını iyi kullandı.

Rakibini 14 kez yenen Beşiktaş, 2 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

İstanbul'daki 5 maç berabere sonuçlanırken Beşiktaş 50, Kocaelispor ise 23 gol attı.

Kocaelispor'un son galibiyeti 1999'da

Yeşil-siyahlılar, Beşiktaş karşısında Süper Lig'deki son galibiyetini 1998-1999 sezonunda İstanbul'da aldı.

6 Mart 1999 tarihinde, o zamanki adıyla BJK İnönü Stadı'ndaki karşılaşmada rakibini 3-0 yenen Kocaelispor, daha sonra ligde oynanan maçlarda ise galibiyet elde edemedi.

Farklı skorlu galibiyetler

Beşiktaş, Kocaelispor karşısında lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetini 1994-1995 sezonunda İstanbul'daki maçta 7-1'lik skorla aldı.

Kocaelispor ise Beşiktaş'ı 1998-1999 sezonunda İstanbul'da 3-0 yenerek, rakibine karşı en farklı skorlu galibiyetine imza attı.

Bu arada iki takım arasında 1995-1996 sezonunda İstanbul'da yapılan maçı Kocaelispor 5-3 kazanırken, Beşiktaş da 2008-2009 sezonunda rakibini 5-2 yenmeyi başardı.

Ligde 12 maçtır rakibine kaybetmiyor

Beşiktaş, Kocaelispor ile ligde oynadığı son 12 maçın 11'inden galip ayrıldı.

Rakibine 1998-1999 sezonunda 3-0 kaybeden siyah-beyazlılar, o tarihten bu yana oynadığı mücadelelerde 11 galibiyet, 1 de beraberlik yaşadı.

Takımlar arasında Süper Lig'de oynanan son 12 maçta alınan sonuçlar şöyle:

Sezon Maç Sonuç 1999-2000 Beşiktaş-Kocaelispor 1-0 1999-2000 Kocaelispor-Beşiktaş 1-2 2000-2001 Beşiktaş-Kocaelispor 3-2 2000-2001 Kocaelispor-Beşiktaş 1-1 2001-2002 Beşiktaş-Kocaelispor 4-2 2001-2002 Kocaelispor-Beşiktaş 0-2 2002-2003 Beşiktaş-Kocaelispor 2-1 2002-2003 Kocaelispor-Beşiktaş 0-5 2008-2009 Beşiktaş-Kocaelispor 5-2 2008-2009 Kocaelispor-Beşiktaş 1-3 2025-2026 Beşiktaş-Kocaelispor 3-1 2025-2026 Kocaelispor-Beşiktaş 0-1

Kaynak: AA