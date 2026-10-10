Beşiktaş, yarın 43. kez karşılaşacağı Kocaelispor'a 1999'dan beri ligde kaybetmiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beşiktaş, yarın 43. kez karşılaşacağı Kocaelispor'a 1999'dan beri ligde kaybetmiyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'de Beşiktaş ile Kocaelispor yarın 43. kez karşılaşacak. Beşiktaş, rakibine 1999'dan bu yana ligde kaybetmezken, Kocaelispor'un Beşiktaş karşısındaki son galibiyeti 1999'da kaldı.

Beşiktaş ile Kocaelispor, Süper Lig tarihinde yarın 43. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında geride kalan maçlarda siyah-beyazlıların 25, yeşil-siyahlıların 5 galibiyeti bulunurken taraflar 12 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı.

Beşiktaş'ın toplam 83 golüne, Körfez ekibi 40 golle yanıt verdi.

İki takım arasında geçen sezon ligde oynanan maçları Beşiktaş, İstanbul'da 3-1 ve Kocaeli'de ise 1-0'lık skorlarla kazandı.

İstanbul'daki maçlar

Beşiktaş ile Kocaelispor, ligde "Dolmabahçe"de 21 kez karşılaşırken siyah-beyazlılar, ev sahibi takım avantajını iyi kullandı.

Rakibini 14 kez yenen Beşiktaş, 2 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

İstanbul'daki 5 maç berabere sonuçlanırken Beşiktaş 50, Kocaelispor ise 23 gol attı.

Kocaelispor'un son galibiyeti 1999'da

Yeşil-siyahlılar, Beşiktaş karşısında Süper Lig'deki son galibiyetini 1998-1999 sezonunda İstanbul'da aldı.

6 Mart 1999 tarihinde, o zamanki adıyla BJK İnönü Stadı'ndaki karşılaşmada rakibini 3-0 yenen Kocaelispor, daha sonra ligde oynanan maçlarda ise galibiyet elde edemedi.

Farklı skorlu galibiyetler

Beşiktaş, Kocaelispor karşısında lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetini 1994-1995 sezonunda İstanbul'daki maçta 7-1'lik skorla aldı.

Kocaelispor ise Beşiktaş'ı 1998-1999 sezonunda İstanbul'da 3-0 yenerek, rakibine karşı en farklı skorlu galibiyetine imza attı.

Bu arada iki takım arasında 1995-1996 sezonunda İstanbul'da yapılan maçı Kocaelispor 5-3 kazanırken, Beşiktaş da 2008-2009 sezonunda rakibini 5-2 yenmeyi başardı.

Ligde 12 maçtır rakibine kaybetmiyor

Beşiktaş, Kocaelispor ile ligde oynadığı son 12 maçın 11'inden galip ayrıldı.

Rakibine 1998-1999 sezonunda 3-0 kaybeden siyah-beyazlılar, o tarihten bu yana oynadığı mücadelelerde 11 galibiyet, 1 de beraberlik yaşadı.

Takımlar arasında Süper Lig'de oynanan son 12 maçta alınan sonuçlar şöyle:

SezonMaçSonuç
1999-2000Beşiktaş-Kocaelispor1-0
1999-2000Kocaelispor-Beşiktaş1-2
2000-2001Beşiktaş-Kocaelispor3-2
2000-2001Kocaelispor-Beşiktaş1-1
2001-2002Beşiktaş-Kocaelispor4-2
2001-2002Kocaelispor-Beşiktaş0-2
2002-2003Beşiktaş-Kocaelispor2-1
2002-2003Kocaelispor-Beşiktaş0-5
2008-2009Beşiktaş-Kocaelispor5-2
2008-2009Kocaelispor-Beşiktaş1-3
2025-2026Beşiktaş-Kocaelispor3-1
2025-2026Kocaelispor-Beşiktaş0-1

Kaynak: AA
KocaelisporBeşiktaşFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Montella’nın yerine düşünülen 2 iddialı isim İşte Montella'nın yerine düşünülen 2 iddialı isim
Hamid’in sağlık durumunda üzen gelişme Müge Anlı isyan etti Hamid'in sağlık durumunda üzen gelişme! Müge Anlı isyan etti
80 dakika boyunca gol olmayan maçın son dakikalarında yaşananlar inanılmaz 80 dakika boyunca gol olmayan maçın son dakikalarında yaşananlar inanılmaz
AK Parti’den sürpriz transfer sinyali Sırada bir büyükşehir var AK Parti'den sürpriz transfer sinyali! Sırada bir büyükşehir var
Yok artık Anaokulunu kurşunladılar, silahı sakladıkları yere bakın Yok artık! Anaokulunu kurşunladılar, silahı sakladıkları yere bakın
Trump, Nidal Hasan’ın idamının canlı yayınlanmasını onayladı Trump, Nidal Hasan'ın idamının canlı yayınlanmasını onayladı
12:28
Damal Belediye Başkanı ‘rüşvet’ operasyonunda gözaltına alındı
Damal Belediye Başkanı ‘rüşvet’ operasyonunda gözaltına alındı
12:28
Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu’na ağır yanıt: Hayatımda böyle yalan duymadım
Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na ağır yanıt: Hayatımda böyle yalan duymadım
12:04
Başörtüsü tartışmaları sürerken Azerbaycan devlet televizyonu ateşe benzin döktü
Başörtüsü tartışmaları sürerken Azerbaycan devlet televizyonu ateşe benzin döktü
11:25
Ataşehir Belediyesi AK Parti’ye geçti
Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
11:08
Dört dönem bakanlık yapan Ali Naili Erdem, 1 kilo bamya alamadı
Dört dönem bakanlık yapan Ali Naili Erdem, 1 kilo bamya alamadı
10:45
Raporlu ilaçta yeni düzenleme ve günün öne çıkan haberleri
Raporlu ilaçta yeni düzenleme ve günün öne çıkan haberleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2026 12:58:07. #7.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş, yarın 43. kez karşılaşacağı Kocaelispor'a 1999'dan beri ligde kaybetmiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei