Beşiktaş, yeni golcüsü Jackson Muleka, İstanbul'a geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş, yeni golcüsü Jackson Muleka, İstanbul'a geldi

06.07.2022 20:58

Beşiktaş'ın transfer çalışmaları devam ediyor. Görüşmelerin başladığını KAP'a bildirdiği yeni golcüsü Jackson Muleka, İstanbul'a geldi. Beşiktaş, Jackson Muleka için Standart Liege'e 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Cenk Tosun ve Wout Weghorst'u kadrosuna katan Beşiktaş'ın yeni golcüsü Jackson Muleka da İstanbul'a geldi.

KAP'A BİLDİRİLDİ

Siyah-beyazlılar transfer için KAP'a yaptığı açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Jackson Muleka Kyanvubu'nun transferi konusunda kendisi ve kulübü Standard de Liege SA ile görüşmelere başlanmıştır." ifadelerini kullanmıştı.

Beşiktaş'ın yeni golcüsü geldi! Jackson Muleka, İstanbul'da

BONSERVİSİ 3.5 MİLYON EURO

Beşiktaş, Jackson Muleka için Standart Liege'e 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Belçika ekibi ayrıca futbolcunun sonraki satışından yüzde 15 pay alacak. Demokratik Kongolu futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak siyah-beyazlılar, yıldız golcüye yıllık 1.1 milyon euro ve maç başı 5 bin euro ücret verecek.

SÜPER LİG'E DAMGA VURMUŞTU

Jackson Muleka geçen sezonun yarısında geldiği Kasımpaşa'da çıktığı 14 maçta 12 gol ve 5 asistlik performansıyla izleyenleri kendisine hayran bırakmıştı

YORUMLAR
500
Muleka, Beşiktaş için İstanbul'da Muleka, Beşiktaş için İstanbul'da CANLI YAYIN DUYURUSU CANLI YAYIN DUYURUSU

Standart Liege, Cenk Tosun, İstanbul, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, yeni golcüsü Jackson Muleka, İstanbul'a geldi - Son Dakika


Son Dakika
21:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayat pahalılığına ilişkin açıklama: Şubat-Mart aylarında enflasyonu kontrol altına alacağız
21:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi hakkında ilk kez açıklamalarda bulundu: Kabul etmezseniz imza atmayız dedik, kabul ettiler
20:58 Beşiktaş, yeni golcüsü Jackson Muleka, İstanbul'a geldi
20:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dodurga beldesinde yapılan seçimlere değindi: Anadolu irfanının göstergesi olarak siyasi tarihimizdeki yerini aldı
20:04 Herkes Galatasaray'a imza atmasını beklerken, Vedat Muriqi tercihini Club Brugg'den yana kullandı
19:39 Konya'daki doktora silahlı saldırı hakkında konuşan Kılıçdaroğlu: Bu şiddet bitecek
19:13 Sebastian Haller, Borussia Dortmund'a transfer oldu, Haaland'ın yeri doldu
18:38 Konya'da doktorun öldürülmesi sonrası Türk Tabipleri Birliği greve gitme kararı aldı
18:19 AVM'de tuvaletteki kadınları görüntüleyen Suriye uyruklu sapıktan açıklama: Yakalanınca videoyu bulamasınlar diye telefonumu kırdım
18:13 Okan Buruk talimatı verdi Galatasaray yönetimi gaza bastı! Nwakaeme'nin menajeriyle görüşmeler başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 21:12:54. #1.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş, yeni golcüsü Jackson Muleka, İstanbul'a geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement