Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı.
Duran top organizasyonlarıyla devam eden idman, çift kale taktik maçla tamamlandı.
Antrenmanı Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar da izledi.
Beşiktaş, yarın saat 10.00'da 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor ile hazırlık maçında karşılaşacak.
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