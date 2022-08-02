Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
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Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti

02.08.2022 18:36
Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını, bu akşam Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla sürdürdü.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını, bu akşam Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla sürdürdü. İsmi Torino ile anılan Emirhan İlkhan ve yeni transfer Artur Masuaku da antrenmanda yer aldı.

Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonunun ilk maçında 6 Ağustos Cumartesi günü Vodafone Park'ta Kayserispor'u ağırlayacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına Ümraniye'de bulunan Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile devam etti. Sağlık sorunları bulunan Atiba Hutchinson ve Josef de Souza'nın yer almadığı antrenmanda ismi İtalya Serie A ekiplerinden Torino ile anılan Emirhan İlkhan ve dün gece İstanbul'a gelen Artur Masuaku da yer aldı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin de takip ettiği antrenman öncesi basın mensupları ile mini toplantı yapan Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, basın mensuplarının gündeme dair sorularını yanıtladı. Beşiktaş'a iki orta saha oyuncusu katmak için transfer çalışmalarına devam ettiklerini belirten Kazancı, Sivasspor oyuncusu Kerem Atakan Kesgin ile ilgilendiklerini ve başarılı oyuncuyu takımda görmek istediklerini söyledi. Öte yandan Teknik Direktör Valerien Ismael'in Serdar Saatcı'nın performansından memnun olmadığı için antrenmanda olmadığını dile getiren Ceyhun Kazancı, oyuncunun kadro dışı olmadığını fakat rezerv takımda çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Teknik Direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma koşu hareketleri ile başladı. Ardından pas çalışması yapan siyah-beyazlı futbolcular, antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalıştı.

Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı antrenman ile Kayserispor maçı hazırlıklarına devam edecek. - İSTANBUL

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Ceyhun Kazancı: Torino henüz Emirhan için serbest kalma bedelini ödemedi Ceyhun Kazancı: Torino henüz Emirhan için serbest kalma bedelini ödemedi İlhan Parlak: 'Beşiktaş'ı yenmeye gideceğiz' İlhan Parlak: 'Beşiktaş'ı yenmeye gideceğiz'
Kaynak: İHA

Emirhan İlkhan, Kayserispor, Ümraniye, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika

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