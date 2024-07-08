Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü Aboubakar, Masuaku ve Colley takımla çalışmaya başladı - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü Aboubakar, Masuaku ve Colley takımla çalışmaya başladı

Beşiktaş, 2024-2025 sezonu öncesi hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği idmanla sürdürdü. Giovanni van Bronckhorst önderliğinde yapılan idmanda futbolcular dar alanda pas çalışması yaptı ve taktik antrenmanlara ağırlık verildi. Vincent Aboubakar, Arthur Masuaku ve Omar Colley takımla birlikte çalışmalara başladı. Diğer milli takım oyuncuları ise kamp dönüşünde takımla birlikte çalışmalara başlayacak. Beşiktaş'ın hazırlık maç programı da açıklandı.

08.07.2024 19:57
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- Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Aboubakar, Masuaku ve Colley takımla çalışmaya başladı

İSTANBUL - Beşiktaş, 2024-2025 sezonu öncesi hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği idmanla sürdürdü.

Beşiktaş, Giovanni van Bronckhorst önderliğinde bu sabah yaptığı idmanla yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Orta alanda yapılan toplantı sonrası futbolcular iki gruba ayrılarak dar alanda pas çalışması yaptılar. Topla yapılan çalışmalar sonrasında siyah-beyazlılar, idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik antrenmanlara ağırlık verdi.

Kartal, akşam saatlerinde yapacağı çalışmayla günü çift antrenmanla tamamlayacak.

Yeni sezon çalışmalarına 1 Temmuz tarihinde başlayan Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, Arthur Masuaku ve Omar Colley de bugün itibarıyla takımla birlikte çalışmalara başladı.

Avrupa Şampiyonası için Arnavutluk Milli Takımı'nda yer alan Ernest Muçi, 15 Temmuz'da, Türkiye Milli Takım'ında yer alan ve dün gece geç saatlerde yurda dönen Mert Günok ve Semih Kılıçsoy ise Slovenya kampı dönüşünde İstanbul'da takımla birlikte çalışmaya başlayacak.

Öte yandan Ante Rebic ise, tedavi süreci dolayısıyla ülkesi Hırvatistan'da bulunuyor.

İlk hazırlık maçını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Ümraniyespor ile yapan Beşiktaş'ın kalan maç programı şöyle:

13 Temmuz Cumartesi

18.30 Beşiktaş - GNK Dinamo Zagreb (Stadium Lendava)

17 Temmuz Çarşamba

18.30 Beşiktaş - FC Shakhtar Donetsk (Sports Park Radomlje)

20 Temmuz Cumartesi

19.00 Beşiktaş - Grazer AK (Stadion Wildon)

Kaynak: İHA

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