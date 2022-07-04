Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı! Cenk ve Weghorst'dan sonra Muleka da Kartal oluyor - Son Dakika
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Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı! Cenk ve Weghorst'dan sonra Muleka da Kartal oluyor

04.07.2022 21:26

Hollandalı golcü Wout Weghorst'u kadrosuna katan Beşiktaş, Jackson Muleka transferi içinde anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlılar, geçen sezonu Kasımpaşa'da kiralık geçiren Demokratik Kongolu futbolcuyu 3.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Standart Liege'den kadrosuna katmak için gün sayıyor.

Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Cenk Tosun ve Wout Weghorst'un ardından bir golcüyü daha bitirmeye hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Kasımpaşa'da harikalar yaratan Jackson Muleka'yı renklerine bağlamak üzere.

BONSERVİS BEDELİ 3.5 MİLYON EURO

NTV Spor'da yer alan habere göre,İngiliz Burnley kulübü, Standard Liege ile Muleka için anlaşmaya vardı. Fakat Demokratik Kongolu oyuncunun Beşiktaş'a transfer olma isteği siyah beyazlıları tekrar harekete geçirdi. Yapılan son görüşmede Beşiktaş 3.5 milyon euro bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan yüzde 20 payın Standard Liege verilmesi teklifinde bulundu.

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5 YILLIK ANLAŞMAYA VARILDI

Belçika ekibi siyah beyazlıların son teklifine olumlu yaklaştı. Ödeme planlı konusunda anlaşmaya varılması halinde transfer gerçekleşecek. Muleka ile 5 yıllık anlaşmaya varan Beşiktaş, Demokratik Kongolu oyuncu ile yıllık 1.1 milyon euro karşılığında sözleşme imzalayacak.

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Son Dakika Spor Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı! Cenk ve Weghorst'dan sonra Muleka da Kartal oluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı! Cenk ve Weghorst'dan sonra Muleka da Kartal oluyor - Son Dakika
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