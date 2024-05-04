Beşiktaş Yöneticisi Uçar, Çaykur Rizespor Maçında Penaltılarının Verilmediğini Savundu - Son Dakika
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Beşiktaş Yöneticisi Uçar, Çaykur Rizespor Maçında Penaltılarının Verilmediğini Savundu

Beşiktaş Yöneticisi Uçar, Çaykur Rizespor Maçında Penaltılarının Verilmediğini Savundu

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Çaykur Rizespor'u 3-2 yendikleri maçta penaltılarının verilmediğini savundu. Uçar, maç sonrası yaptığı açıklamada, takımın çabalarının yanlış kararlarla göz ardı edildiğini belirtti ve önümüzdeki Ziraat Türkiye Kupası maçına taraftarları beklediklerini söyledi.

04.05.2024 00:27  Güncelleme: 00:29
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Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Çaykur Rizespor'u 3-2 yendikleri maçta penaltılarının verilmediğini savundu.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Uçar, "Teknik heyet ve futbolcularımızı kutluyoruz. Oyuncularımızın bu çabasının yine bugün yanlış kararlarla göz ardı edildiğini görüyoruz. Bize göre iki penaltı pozisyonu var. 'Bu da mı değil?' dedirtecek pozisyonlar. İlk pozisyonda destek eli denilen şeyin havada olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Oyuncunun eli havada, penaltı olduğunu düşünüyoruz. Salı günü bizim için en önemli maça çıkacağız. O maçtan önce kimse bize ayar vermeye kalkmasın. Beşiktaş büyük bir camiadır. Bu insanları üzmemek lazım. Kendi siyasi çıkarları için kime Beşiktaş'ımıza ayar vermeye kalkmasın." diye konuştu.

Beşiktaşlı taraftarları Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında MKE Ankaragücü ile oynayacakları rövanş maçına beklediklerini ifade eden Uçar, "Bütün taraftarımızı salı günü maça bekliyoruz. Beşiktaş birlik olduğunda neler olduğuna bütün ülkenin şahit olmasını istiyoruz. Çocuklarımızın güzel mücadelesi var. Bu mücadeleye bütün taraftarımız destek versin. Sezonun maçı, onlara ihtiyacımız var. Büyük Beşiktaş taraftarı istediği zaman maç kazandırır. Onların sayesinde ben çok maç kazandım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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