Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Özalp'tan Sert Eleştiriler

BEŞİKTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Özalp , "futbolumuzun marka değerini yerle yeksan etmeye devam ediyorsunuz. Bundan sonra sizinle anladığınız dilden konuşmaya devam edeceğiz. Türkiye 'de futbol, bu yönetim Riva'da olduğu sürece devam ettirilemez. Bu şekilde lig de kupa da herhangi bir yere varamaz" dedi.

Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında sahasında Göztepe'ye 3-1 mağlup olan Beşiktaş, kupaya bu turda veda etti. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyesi Orhan Özalp, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan'ın ön yargılı kararlar verdiğini belirten Orhan Özalp, Karaoğlan'ın takdir haklarının hepsinin Göztepe lehine kullandığını söyledi. Başkan Serdal Adalı'nın derbi öncesinde yaptığı açıklamaların diyetinin ödetilmek istediğini ifade eden Özalp, "Bugün başkanımız Serdal Adalı'nın burada her satırı gerçeklerle ve doğrularla yaptığı tarihi konuşmanın diyetinin, gündüz açıklanan PFDK kararlar neticesinde başkanıma 45 gün hak mahrumiyeti sonrasında bugün futbol adına yaşananlarla da o konuşmanın diyetinin ödetildiği için karşınızdayız. Riva'dan dizayn edilmiş bir lig, dizayn edilmiş bir kupa ile aynen devam ediyor. Ön yargılı bir hakemle takımımızın elinden gelen her şeyi yapmasına rağmen 35'inci dakikadan itibaren hakemin aldığı kararlar neticesinde futbol adına yapabileceğimiz bir şey maalesef kalmamıştır. Bir misyon ile atanmış hakemin yaptığı 35'inci dakikadan başlayan ve ilk yarının sonuna kadar süren iki kritik karar maçın gidişatını değiştirmiştir. Maçın hakem yönetimi açısından iki kırılma noktası vardı. Birincisi hakemin Tayyip Talha'nın kırmızı kart pozisyonunda rakip oyuncu topa sahip olmadığı halde, topa sahip olma olasılığını Göztepe lehine takdir edip, kırmızı kart göstermiştir. İkinci ise devre arasına gitmemize dakikalar kala 2-1 önde girme imkanımız elimizden alınmış, Gedson'a yapılan müdahale ceza sahası dışında başlamış ancak bileşik hareket olduğu için net penaltı olmasına rağmen hakem bu şekilde karar vermemiştir. Maçın senaryosunu ve ikinci yarıdaki stratejimizi baştan aşağı değiştirecek bu kritik ve yanlış kararlar, maçın sonucunu daha o dakikada tayin etmiştir. Pozisyonda hakem doğru karar vermediği gibi VAR da adeta uyuya kalmış olduğundan dolayı VAR kayıtlarının acilen açıklanmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

'TÜRKİYE'DE FUTBOL, BU YÖNETİM RİVA'DA OLDUĞU SÜRECE DEVAM ETTİRİLEMEZ'

Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Türk futbolunun marka değerine zarar verdiğini belirten Özalp, "Hemen her pozisyonda takdir haklarını rakipten yana kullanan bu hakem ligin ilk yarısında Kayseri maçında da benzer pozisyonda da penaltımızı vermemiştir. Beşiktaş olarak soruyoruz. Operasyon yapılacağı zaman, maçın sonucu önceden belirlendiği zaman mı bu hakemi görevlendiriyorsunuz. Hakem, maçta bütün takdir haklarını Beşiktaş aleyhine kullanarak hakkımızı yemiş, maçın momentumunu bizden alıp, rakibe vermiştir. Birileri aklınca Beşiktaş'a söylediği doğrulara karşılık hesap kesmeye kalmış olsa da hepinize söylemek istediğimiz üzere; Beşiktaş burada son hesabı keser. Başkanımıza bugün eşi görülmemiş ceza vereceksiniz, maça gelmesine engel olacaksınız, üstüne de maçın ve takımın bütün dengesini adeta operasyonla bir hakemi maşa olarak kullanarak bozacaksınız. Biz elinizi de planlarınızı da oyununuzu da görüyoruz. Ligi dizayn etmeye çalıştığınız gibi bu akşam kupada da yaptığınız ve elde etmeye çalıştığınız şeyleri futbol adına üzülerek izliyoruz. Çünkü futbolumuzun marka değerini yerle yeksan etmeye devam ediyorsunuz. Bundan sonra sizinle anladığınız dilden konuşmaya devam edeceğiz. Türkiye'de futbol, bu yönetim Riva'da olduğu sürece devam ettirilemez. Bu şekilde lig de kupa da herhangi varamaz. Başkanımıza değil 45 gün, 45 maç, 10 maç da verseniz sizinle olan mücadelemizden bir adım bile atmadan devam edeceğiz. Sözlerimizi bitirmeden önce bu sonuç neticesinde üzgün olduğumuzu özellikle paylaşmak isteriz. Ancak bize geçtiğimiz son 1 hafta içinde her maçta her anda destek olan taraftarımıza gösterdikleri destek için, maçta gerçeği görüp bizi 90 dakika destekledikleri için ve bu oyunu bozmak adına göstermiş olduğumuz çabada arkamızda oldukları için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.