Beşiktaş Yönetimi İstifaları Değerlendirdi - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş Yönetimi İstifaları Değerlendirdi

Beşiktaş Yönetimi İstifaları Değerlendirdi

Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, görevlerine devam ettiklerini ve dayanışma içinde olduklarını belirtti.

27.11.2024 16:48
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Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Mete Vardar, görevlerine aynı heyecanla devam ettiklerini söyledi.

Siyah-beyazlı kulübün Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirilen olağanüstü yönetim kurulu toplantısının ardından asbaşkan Mete Vardar, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Asbaşkan Onur Göçmez'in istifasının yönetim kurulu tarafından kabul edilmediğini aktaran Vardar, "Çok önemli bir süreç yaşıyoruz. Beşiktaş'a katkı sağlamak için, doğru işler yapmak için yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla beraber elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Zaman zaman yoğunluklardan ne yazık ki maç skorlarından sonra gelen yoğun birtakım baskılardan sonra da bazı konularda, bazı kararlar almamız gerekebiliyor. Özellikle Onur Göçmez asbaşkanımız, Beşiktaş'ın çok önemli bir değeri. Dün kendisinin böyle bir yaklaşımı oldu. Bugün yönetim kurulunda başkanımızla, yönetim kurulu tarafından bu kararın gerçekleşmemesi yönünde uğraş verdik ve kendisi sağ olsun çok önemli bir adım attı. Yine görevine devam edecek. Bu hepimizin mutlu olduğu bir karar." diye konuştu.

Yönetim Kurulu Üyesi Işıl Zeybek'le ilgili de Vardar, "Işıl Hanım da kendisiyle ilgili birtakım düşüncelerini ifade etti ama resmi bir durum yok. Işıl Hanım da Beşiktaş için çok önemli bir değer. O da görevine devam edecek noktaya gelecektir. Şu andaki süreç bununla ilgili." değerlendirmesinde bulundu.

Dün alınan istifa kararlarının futbol yapısında Samet Aybaba ve Brad Friedel ile ilgili olduğunu anlatan Mete Vardar, "Samet Aybaba, Beşiktaş'ın çok önemli bir değeridir. Dün gece böyle bir karar sonrasında şu anda biz de bu konuyla ilgili değerlendirmeleri yapıyoruz. Umut ediyorum ki alınan bütün kararlar Beşiktaş'ımız için faydalı olur, katkısı olur. Önemli bir süreç yaşıyoruz ama el birliğiyle bugün toplantıda 3 Aralık'ta nasıl geldiysek aynı güçle, aynı hevesle, aynı heyecanla devam ettiğimizi bütün kamuoyunun bilmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Samet Aybaba'nın kendileri ve camia için çok değerli bir isim olduğunun altını çizen Vardar, şunları kaydetti:

"Samet hocamız değerlidir. Şahsen de değerlidir. Kendi inisiyatifidir. Kendisiyle daha bire bir bir görüşme yapmadım, konuşmadım. Umut ediyorum ki yaptığı açıklamalarla Beşiktaş'a, Beşiktaş'ın ilerisi için, Beşiktaşlılığımız için katkı sağlayacak açıklamalar olacaktır. Samet ağabey özel bir insandır. Onun açıklamalarıyla ilgili ben bir yorum yapmayayım. Zaman içerisinde bunu hep beraber değerlendireceğiz. 3 Aralık'ta nasıl geldiysek biz aynı heyecanla, aynı Beşiktaş sevgimiz ve sevdamızla, aynı şekilde görevimize devam ediyoruz. Sayın Başkanımız Hasan Arat, ikinci başkanımız Hüseyin Yücel ve tüm yönetim kurulu aynı heyecanla Beşiktaş'a katkı ve sevgi doğrultusunda ilerlemeye devam ediyoruz. İnşallah camiamız da bu birlik beraberlik bütünlüğünü her zaman devam ettirir. Çünkü Beşiktaş camiası özellikle son bir aydır çok inişler çıkışlar yaşıyor. Burada belki bizim de yaptığımız bireysel hatalar oluyor. Biz de insanız. Bizler de hata yapabiliyoruz ama sorumluluklarımızın farkında olup bu hatalarımızdan dönmeyi de bilmemiz lazım ki biz bugün bunun bence çok önemli bir şekilde örneğini verdik yönetim kurulunda. Takımımızla beraber Macaristan'a uçacağız. Umut ediyoruz ki hem ülkemiz için hem Beşiktaş'ımız için kazanarak döndüğümüz bir maç olur. Beşiktaş için güzel günlerin de bir başlangıcı olur diye temenni ediyorum."

Kaynak: AA

Mete Vardar, Beşiktaş, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş Yönetimi İstifaları Değerlendirdi - Son Dakika

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