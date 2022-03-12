Beşiktaş yönetiminden derbi öncesi futbolculara moral yemeği - Son Dakika
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Beşiktaş yönetiminden derbi öncesi futbolculara moral yemeği

12.03.2022 00:58
Beşiktaş yönetiminden derbi öncesi futbolculara moral yemeği

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray maçı hazırlıklarını Vodafone Park'taki antrenmanla sürdüren futbol takımı ile öğle yemeğinde bir araya geldi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray maçı hazırlıklarını Vodafone Park'taki antrenmanla sürdüren futbol takımı ile öğle yemeğinde bir araya geldi.

İkinci Başkan Adnan Dalgakıran, Asbaşkanlar Emre Kocadağ ile Fatih Hakan Avşar, Basketbol ve Gayrimenkul Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Umut Şenol, Taraftar ve Süleyman Seba ile Akatlar Tesislerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Bilgihan Sürmen, Vodafone Park ve Derneklerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Daltaban, Futbol Altyapı ve Tüm Branşlar Spor Okullarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan ile Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı da yemekte yer aldı.

Başkan Ahmet Nur Çebi, sıcak bir ortamda gerçekleşen yemekte sohbet ettiği Teknik Direktör Önder Karaveli, teknik ekip ve futbolculara Galatasaray maçında başarılar diledi. - İSTANBUL

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Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Beşiktaş yönetiminden derbi öncesi futbolculara moral yemeği - Son Dakika


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