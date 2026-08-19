Beşiktaş, Zalgiris ile Üst Tura Hazırlanıyor - Son Dakika
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Beşiktaş, Zalgiris ile Üst Tura Hazırlanıyor

Beşiktaş, Zalgiris ile Üst Tura Hazırlanıyor
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kauno Zalgiris'i konuk ederek avantajlı bir skor arıyor.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris'i konuk edecek. Siyah-beyazlılar, bu karşılaşmayı kazanarak deplasmana avantajlı gitmek istiyor.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın saat 20.00'de Litvanya ekibi Kauno Zalgiris ile Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Kartal, sahasında da kayıp yaşamadan deplasmandaki müsabakaya avantajlı çıkmak istiyor.

Avrupa kupalarında 263. randevu

Kara Kartal, Kauno Zalgiris maçıyla birlikte Avrupa kupalarında da 263. randevusuna çıkacak. Siyah-beyazlılar, geride kalan 262 mücadelede 101 galibiyet, 50 beraberlik ve 111 yenilgi aldı. Beşiktaş, Avrupa kupalarında 353 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 395 gole engel olamadı.

Avrupa'da evinde 132. mücadele

Beşiktaş, Avrupa kupalarında bugüne kadar evinde 131 mücadele oynadı. Siyah-beyazlılar, bu maçlarda 66 galibiyet, 26 beraberlik ve 39 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Söz konusu müsabakalarda fileleri 202 kez havalandıran Kara Kartal, 150 golü de ağlarında gördü.

Avrupa Ligi'nde 138. müsabaka

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda Beşiktaş, bugüne kadar 137 defa boy gösterdi. Siyah-beyazlılar, söz konusu maçlarda 61 galibiyet, 25 beraberlik ve 51 mağlubiyet aldı. Kartal, oynadığı 137 karşılaşmada 214 kez gol sevinci yaşarken, 180 gol yedi.

Litvanya takımlarıyla ilk kez

Kara Kartal, bugüne kadar Litvanya takımlarıyla Avrupa kupalarında mücadele etmedi. Kauno Zalgiris maçı siyah-beyazlıların bu ülke takımlarına karşı ilk deneyimi olacak.

Aynı şekilde rakip Zalgiris de ilk kez bir Türk takımıyla karşı karşıya gelecek.

Dusan Vlahovic kadroda

Siyah-beyazlı takımın yeni transferi Dusan Vlahovic de bu maç için UEFA bildirilen listede kendine yer buldu. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, geçtiğimiz hafta sonu oynanan Eyüpspor maçının ardından yaptığı açıklamada, Zalgiris karşılaşmasıyla birlikte golcü futbolcuya yavaş yavaş süre vermeye başlayacağını dile getirmişti.

Kalesini gole kapattı

Beşiktaş, bu sezon oynadığı 5 resmi maçta da kalesinde gol görmedi. Vincenzo Italiano yönetiminde Midtjylland maçlarını 1-0 ve 2-0 kazanan siyah-beyazlılar, 3. eleme turu karşılaşmalarında da Hradec Kralove'u her iki müsabakada da 1-0 yendi.

Kartal, Süper Lig'de yeni sezonun ilk mücadelesinde ise ağırladığı Eyüpspor karşısında 1-0 galip gelmeyi başardı.

Tobias Stieler düdük çalacak

Beşiktaş ile Kauno Zailgiris arasında oynanacak maçı Almanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Tobias Stieler yönetecek. Stieler'ın yardımcılıklarını Lasse Koslowski ve Jonas Weickenmeier yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Robin Braun olacak. Mücadelenin VAR koltuğunda Sören Storks, AVAR'da da Benjamin Cortus yer alacak.

Beşiktaş'ın UEFA listesi

Beşiktaş'ın, Hradec Kralove maçları için UEFA'ya bildirdiği listede şu futbolcular bulunuyor:

"Alexander Nübel, Tuğra Yeşilyurt, Doğan Alemdar, Emir Yaşar, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Michael Murillo, Mustafa Yortaç, Cumali Gürsel, Asım Işık, Wilfred Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Salih Özcan, Milot Rashica, Kartal Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, İlhan Fakılı, Ali Pağda, Ozan Sevim, Fahri Ay, Hyeongyu Oh, Mustafa Hekimoğlu, Dusan Vlahovic, Ahmet Bircan, Semih Kılıçsoy."

Kaynak: İHA

Litvanya, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Zalgiris ile Üst Tura Hazırlanıyor - Son Dakika

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