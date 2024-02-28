Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finalinde Konyaspor'u konuk ediyor - Son Dakika
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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finalinde Konyaspor'u konuk ediyor

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finalinde Konyaspor\'u konuk ediyor

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Beşiktaş, Konyaspor'u konuk ediyor.

28.02.2024 21:06  Güncelleme: 21:07
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Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Beşiktaş, Konyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin 15 dakikası golsüz eşitlikle geçildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finalinde Konyaspor'u konuk ediyor - Son Dakika
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