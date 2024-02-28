Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finalinde Konyaspor'u 1-0 yendi - Son Dakika
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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finalinde Konyaspor'u 1-0 yendi

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finalinde Konyaspor\'u 1-0 yendi

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Salih Uçan'ın golüyle Beşiktaş galibiyete ulaştı.

28.02.2024 21:37
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Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Beşiktaş, Konyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı siyah-beyazlıların 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

23. dakikada sol taraftan Masuaku'nun ortasında ceza sahası içi sol çaprazından Gedson'un şutunda meşin yuvarlak dışarıya çıktı.

32. dakikada Muçi'nin uzak mesafeden şutunda kaleci Deniz'den dönen topa kale önünde vuruşunu yapan Salih Uçan, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

36. dakikada sağ taraftan Niangbo'nun pasında ceza yayında topla buluşan Muhammet Demir'in ceza yayından şutunda meşin yuvarlak kaleci Mert'te kaldı.

42. dakikada Mert Günok'un uzun pasında topla buluşan Semih, rakiplerinden sıyrılıp ceza sahasına kadar ilerledi. Semih'in sağ çaprazdan şutunda kaleci Deniz topu çeldi.

Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Ok, Esat Sancaktar

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Necip Uysal, Colley, Masuaku, Al Musrati, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Rashica, Muçi, Semih Kılıçsoy

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Cenk Tosun, Aboubakar, Amartey, Worrall, Ghezzal, Demir Ege Tıknaz, Zainutdinov, Muleka

Teknik Direktör: Fernando Santos

Konyaspor: Deniz Ertaş, Cebrail Karayel (Ahmet Oğuz dk. 28), Damjanovic, Hadebe, Yasir Subaşı, Soner Dikmen, Oğulcan Ülgün, Yunus Mallı, Cicaldau, Niangbo, Muhammet Demir

Yedekler: Mehmet Erdoğan, Slowik, Guilherme, Ndao, Kahraman Demirtaş, Junior, Boateng, Nzonzi, Ethemi

Teknik Direktör: Fahrudin Omerovic

Gol: Salih Uçan (dk. 32) (Beşiktaş)

Sarı kart: Gedson Fernandes (Beşiktaş) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finalinde Konyaspor'u 1-0 yendi - Son Dakika
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