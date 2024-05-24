Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandı - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası\'nı kazandı

Beşiktaş, Trabzonspor'u 3-2 yenerek 11. kez Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. Başkan Hasan Arat, Beşiktaşlı çocukların okullarına mutlu gideceğini söyledi. Arat, kupayı sporcuların hediye ettiğini ve takımıyla gurur duyduğunu belirtti. Ayrıca, Trabzonspor'u centilmen mücadelesinden dolayı tebrik etti ve çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.

24.05.2024 02:41
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Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2 yenerek 11. kez kupanın sahibi olan Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat, Beşiktaşlı çocukların okullarına mutlu gideceğini söyledi.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Arat, "Geldiğimiz günden beri kötü bir gidişat vardı. En önemli hedefimizin de kupa olduğunu söylemiştik. Bugün sporcularımız ve teknik heyetimiz kupayı aldılar. Her şeyden önce Beşiktaş'ın çocuklarını çok mutlu ettiler. Yarın formalarını giyecekler, okullarına mutlu gidecekler. Beşiktaş bu, çok güzel bir camia. Camiamla gurur duyuyorum." dedi.

Böyle bir dönemde kupa kazanmanın çok önemli olduğunu söyleyen Arat şunları kaydetti:

"Kupayı sporcularımız hediye etti, biz hediye etmedik. Biz sadece onlara o ortamı hazırladık. Kupa, teknik heyet, Samet hocam, Feyyaz hocam, Serdar hocam ve sporcularımızın emeğidir. Biz sadece idarecilik vazifemizi yaptık. Ben onların hepsini kutluyorum. Gerçekten inandılar. Bugüne çok hazırlandılar. Beşiktaş'a layık şekilde sonuna kadar güzel bir futbol oynadılar. Beşiktaş'ın da arzuladığı buydu. Ben takımımla gurur duyuyorum. Tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yönetim kurulunda gece gündüz çalışan arkadaşlarımız var. Tüm kulüp personeline teşekkür ediyorum. Pazar günü bir maçımız daha var. O da bizim için önemli. Bu akşam bunu burada bitirdik. Pazar gününe bakacağız."

"Son 90 dakikayı iyi oynadılar ve kupayı kazandılar"

Arat, kupanın bugün Beşiktaş çarşısına götürüleceğine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Allah kısmet ederse kupayı çocuklar çarşıya götürecekler. Bu sözü vermiştik. Bu kupa Beşiktaş çarşısına gidecek demiştim. Durumu müsait olan sporcularımız kupayı çarşıya götürecek. O da bizim için fevkalade önemli. Ben ailelerine teşekkür ediyorum. Bu kadar zor ve travmatik bir sezondan sonra bunu başarmak çok önemli. Çok travmatik bir sezon geçirdik. Son ana kadar eğer şansınız varsa, o kupa orada duruyorsa ve buna da hak kazanmışsanız almanız lazım. Onlarda bunu yaptılar. Son 90 dakikayı iyi oynadılar ve kupayı kazandılar."

"Trabzonspor'u centilmen mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum"

Maçın Olimpiyat Stadı'nda oynanmasının trafik açısından zorluk yaşatmış olabileceğini ancak seyirci kalitesi açısından son derece güzel olduğunu belirten Arat, "Federasyon da iyi hazırlanmış her açıdan. Hakem çok iyi bir maç idare etti. Demek ki çok dikkat edilince iyi şeyler olabiliyormuş. Ben Trabzonspor'u centilmen mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum. Onlar da çok centilmen bir müsabaka geçirdiler. Bizim çocuklarımız madalya almaya giderken beklediler ve onları alkışladılar. Bugün Türkiye'nin özlediği birçok şey yaşandı. Bundan dolayı çok mutluyum. Rehavete kapılmadan yarın sabahtan itibaren çalışmalarımıza devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandı - Son Dakika

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