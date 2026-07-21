Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme mücadelesinde Danimarka'nın Midtjylland takımı ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'a kötü haber geldi.
Beşiktaş, Wilfred Ndidi'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan bilgilendirmede, Nijeryalı orta saha oyuncusunun gerçekleştirilen kontrolleri sonucunda sağ ayak bileğinde ligaman yaralanması tespit edildiği bildirildi.
Beşiktaş'a transfer olduğu günden bu yana siyah-beyazlı formayı tüm kulvarlarda 31 kez giyen 29 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu, rakip kalelere 2 gol attı. Ndidi ayrıca 1 golün de asistini yaptı.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'a Ndidi'den kötü haber - Son Dakika
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