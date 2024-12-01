Beşiktaş'ın yıldızı ameliyat oldu, aylarca forma giyemeyecek - Son Dakika
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Beşiktaş'ın yıldızı ameliyat oldu, aylarca forma giyemeyecek

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Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Ligi'ndeki Maccabi Tel Aviv maçında sakatlanan ve sol kalça ön adale tendonunda tam kat yırtık tespit edilen Gabriel Paulista ameliyat oldu. 34 yaşındaki Brezilyalı stoperin yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

01.12.2024 16:41
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Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Maccabi Tel Aviv maçında sakatlanan Brezilyalı stoper Gabriel Paulista aylarca sahalardan uzak kalacak.

AMELİYAT OLDU

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunanGabriel Paulista ameliyat oldı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv ile oynadığı müsabakada geçirdiği yaralanma sonrası sol kalça ön adale (rektus femoris) tendonunda tam kat yırtık saptanan oyuncumuz Gabriel Paulista, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Kerem Ülkü tarafından ameliyat edilmiştir. Cerrahi rektus femoris onarımı gerçekleştirilen Paulista'nın rehabilitasyon sürecine en kısa zamanda başlanacaktır. Gabriel Paulista'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaşın yıldızı ameliyat oldu, 3 ay sahalardan uzak kalacak

3 AY FORMA GİYEMEYECEK

Ameliyat olan 34 yaşındaki Paulista'nın yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Sezon başında bedelsiz olarak Beşiktaş'a transfer olan tecrübeli futbolcu, siyah-beyazlılarda şimdiye kadar 16 maça çıktı. Brezilyalı stoper, bu karşılaşmalarda 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Sık sık sakatlık yaşayan Gabriel Paulista'nın 2027 Yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Beşiktaşın yıldızı ameliyat oldu, 3 ay sahalardan uzak kalacak

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv ile oynadığı maçta Gabriel Paulista, Dor Turgeman ile yaşadığı ikili mücadele sonrası sakatlanmıştı. Paulista, yaşadığı bu sakatlığın ardından oyuna devam edememişti. Beşiktaş'ta sakatlanan Gabriel Paulista yerine 19. dakikada Emirhan Topçu oyuna dahil olmuştu.

Beşiktaş\'ın yıldızı ameliyat oldu, aylarca forma giyemeyecek

Maccabi Tel Aviv, Emirhan Topçu, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın yıldızı ameliyat oldu, aylarca forma giyemeyecek - Son Dakika

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