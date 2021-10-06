Beşiktaş takımında birçok yıldızla ve Sergen Yalçın'la yakın dost olan menajer Hakan Korkmaz, herkese açık profilinden argolu paylaşım yaptı. Aydemir Akbaş'la buluşan Korkmaz, Kolpaçino filmindeki argolu repliği söylemesini istedi.
Korkmaz, Akbaş'a,"İ..ne der misin ağabey" diye istekte bulundu ama reddedildi. Sonrasında Aydemir Akbaş daha büyük bir bomba patlattı. Akbaş, "Ayıp olur, hem zaten Bursalı" diyerek yine bir gaf yaptı.
Son Dakika › Spor › Beşiktaşlı Hakan Korkmaz ve Aydemir Akbaş'tan skandal yaratacak sözler! Bursa halkı çok kızacak - Son Dakika Spor