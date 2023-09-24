Onana'nın Kayseri maçı öncesi paylaşımı taraftarı deliye döndürdü - Son Dakika

Onana'nın Kayseri maçı öncesi paylaşımı taraftarı deliye döndürdü

Onana\'nın Kayseri maçı öncesi paylaşımı taraftarı deliye döndürdü
Son Güncelleme: 24.09.2023 18:31

Beşiktaş'ın yeni transferi Jean Onana, Kayserispor maçı öncesi eski takımı Lens'in maçını izlediğini gösteren bir paylaşım yaptı. Bu paylaşım, siyah-beyazlı taraftarlar tarafından tepkiyle karşılandı.

Süper Lig devi Beşiktaş'ta Kayserispor maçı kadrosuna alnmayan Jean Onana, eski takımı Lens'in maçını izlediğini gösteren bir paylaşım yaptı. Siyah-beyazlı taraftarlar, bu nedenle Onana'ya büuük tepki gösterdi.

ESKİ TAKIMININ MAÇINI İZLEDİ

23 yaşındaki yıldız futbolcu Onana, sosyal medya hesabından eski takımı Lens'in maçını izlediği bir fotoğraf paylaştı. Beşiktaşlı taraftarlar, Kayserispor maçına kısa bir süre kala böyle bir paylaşım yapması nedeniyle Onana'ya tepki gösterdi.

İşte Onana'nın o paylaşımı;

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Onana'nın Kayseri maçı öncesi paylaşımı taraftarı deliye döndürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Onana'nın Kayseri maçı öncesi paylaşımı taraftarı deliye döndürdü - Son Dakika
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