Onana\'nın Kayseri maçı öncesi paylaşımı taraftarı deliye döndürdü

Süper Lig devi Beşiktaş'ta Kayserispor maçı kadrosuna alnmayan Jean Onana, eski takımı Lens'in maçını izlediğini gösteren bir paylaşım yaptı. Siyah-beyazlı taraftarlar, bu nedenle Onana'ya büuük tepki gösterdi.

ESKİ TAKIMININ MAÇINI İZLEDİ

23 yaşındaki yıldız futbolcu Onana, sosyal medya hesabından eski takımı Lens'in maçını izlediği bir fotoğraf paylaştı. Beşiktaşlı taraftarlar, Kayserispor maçına kısa bir süre kala böyle bir paylaşım yapması nedeniyle Onana'ya tepki gösterdi.

İşte Onana'nın o paylaşımı;