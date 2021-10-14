Beşiktaşlı oyuncu Miralem Pjanic, Başakşehir maçında yok

Beşiktaş'ın süper yıldızı Miralem Pjanic, Başakşehir maçında yer almayacak. Sakatlığını atlatan Pjanic'in, Başakşehir maçında oynaması riskli bulundu. Pjanic'in, 19 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting karşılaşmasında forma giymesi bekleniyor.

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