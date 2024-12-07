Beşiktaşlı Taraftarlardan Derbiye Sevgi Gösterisi

- Siyah-beyazlı taraftarlardan derbiye yoğun ilgi
İSTANBUL - Beşiktaşlı taraftarlar, Fenerbahçe ile oynanacak derbi öncesi takımlarını yalnız bırakmadı.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, bu akşam saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda derbide karşı karşıya gelecek. Ligde üst üste alınan kötü sonuçların ardından yönetimde yaşanan çalkantılı süreç ve teknik direktör değişikliğine rağmen siyah-beyazlı taraftarlar, bu maça yoğun ilgi gösteriyor. Beşiktaş'ın farklı konumlarında erken saatlerden itibaren toplanan taraftarlar, Beşiktaş Meydanı ve Büyük Beşiktaş Çarşısı önünde bir araya gelerek ağaçlı yoldan Tüpraş Stadyumu'na hareket ettiler.
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