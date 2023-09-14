Beşiktaş'tan Türkiye'ye dönmeyen Aboubakar'la ilgili açıklama

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Beşiktaş, dev mücadele öncesi Vincent Aboubakar'ın Türkiye'ye neden dönmediğini açıkladı.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili açıklama yapan Beşiktaş, "Profesyonel futbolcumuz Vincent Aboubakar, ülkesinin milli takım kampından ayrıldıktan sonra ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle bilgimiz ve iznimiz dahilinde Fransa'ya gitmiştir. Taraftarlarımızdan, futbolcumuz Aboubakar ile ilgili sosyal medyada yapılan spekülasyonlara itibar etmemelerini rica ederiz" denildi.

TRABZONSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Milli Takım sonrasında takıma henüz dönmeyen Kamerunlu yıldızın Trabzonspor maçında oynaması beklenmediği ve futbolcunun İstanbul'a cuma günü dönmesi bekleniyor.