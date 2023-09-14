Beşiktaş'tan Türkiye'ye dönmeyen Aboubakar'la ilgili açıklama - Son Dakika

Beşiktaş'tan Türkiye'ye dönmeyen Aboubakar'la ilgili açıklama

Son Güncelleme: 14.09.2023 21:20

Vincent Aboubakar, ailevi sebeplerden dolayı milli takım sonrasında İstanbul'a dönmemişti. Konuyla ilgili açıklama yapan Beşiktaş, Aboubakar'ın Fransa'ya gittiğini ve gelişmenin izinleri doğrultusunda gerçekleştiğini belirtti.

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Beşiktaş, dev mücadele öncesi Vincent Aboubakar'ın Türkiye'ye neden dönmediğini açıkladı.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili açıklama yapan Beşiktaş, "Profesyonel futbolcumuz Vincent Aboubakar, ülkesinin milli takım kampından ayrıldıktan sonra ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle bilgimiz ve iznimiz dahilinde Fransa'ya gitmiştir. Taraftarlarımızdan, futbolcumuz Aboubakar ile ilgili sosyal medyada yapılan spekülasyonlara itibar etmemelerini rica ederiz" denildi.

TRABZONSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Milli Takım sonrasında takıma henüz dönmeyen Kamerunlu yıldızın Trabzonspor maçında oynaması beklenmediği ve futbolcunun İstanbul'a cuma günü dönmesi bekleniyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Vincent Aboubakar, Beşiktaş, Fransa, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'tan Türkiye'ye dönmeyen Aboubakar'la ilgili açıklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş'tan Türkiye'ye dönmeyen Aboubakar'la ilgili açıklama - Son Dakika
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