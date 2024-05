Beşiktaş Yöneticileri Türkiye Kupası'nı Kazanmak İstiyor

Spor

Beşiktaşlı yöneticiler Hüseyin Yücel, Onur Göçmez ve Feyyaz Uçar, Hatayspor maçının ardından yaptıkları açıklamadra, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak istediklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardında Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez ve Beşiktaş Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sözlerine alınan beraberlikten dolayı mutsuz olduklarını söyleyerek başlayan Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, "Tüm taraftarımıza geçmiş olsun diyorum. Sezonun son maçında buradan galibiyetle ayrılmak isterdik ama maalesef berabere kaldık. Geldiğimiz nokta artık devam edemeyeceğimiz bir nokta. Bir federasyonun meşruluğunun tartışıldığı noktada önümüzdeki hafta Türkiye Kupası final mücadelesine çıkacağız. Bugün yaşadıklarımız belli. Bir sezonu geride bırakıyoruz. Hakemlerimizin puanlaması belli. En iyi hakemleri Ziraat Türkiye Kupası final maçına vereceğimden şüphem yok. Bu sezon en iyi performans gösteren hakemleri atayacaklarını düşünüyorum" diye konuştu.

Feyyaz Uçar: "Biz her zaman sahada kalmaya çalıştık"

Beşiktaş Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar ise, "Maç öncesi hakemin istatistiklerine baktığımızda biraz sevindik. Kart göstermemeye çalışan, oyunu oynatmaya çalışan, avantaj kuralını gözetmeye çalışan bir hakem olarak söylediler. Ama maçın geneline baktığımızda sanırım en fazla sarı kart gösterdiği takım olarak yerimizi aldık. Maçın sonlarına doğru atağa çıktığımız pozisyonda Muçi'ye yapılan faul de avantaj kuralının uygulanmasını bekledik. Çünkü genç arkadaşımız orda topu almıştı ve ver kaç yaparak önemli bir pozisyon oluşturma şansı vardı. Fakat yanlış bir kararla atağımız kesildi. Yediğimiz golde VAR kararının gelmesi 10 dakikayı buldu. Penaltı pozisyonunda yine 7 dakika bekledik. Maçın sonuna eklenen süre ise sadece 7 dakika oldu. Bu kadar fazla sayıda hakemin neden pozisyonları bu kadar çok kaçırdıklarını merak ediyorum. Biz, Ziraat Türkiye Kupası'nda Allah'ımıza şükür hakkımızla final oynuyoruz. Lig için bir şey söylemek istemiyoruz. Beklentimiz federasyonun ve Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) hiç değilse bu maça gölge düşürmemeleridir. Kendilerinden tek beklentimiz budur. Biz Beşiktaş camiası olarak Türkiye'nin en büyük camialarından bir tanesiyiz. Biz bugüne kadar sahada her zaman mücadelemizi verdik ve sahada kalmaya çalıştık. Ama herkesin de bir sabrı var. Sezonu bitirirken en azından bir kulvarda doğru, düzgün, adil bir müsabaka olsun, hak eden kazansın istiyoruz" şeklinde konuştu.

Onur Göçmez: "Müzemizde lekeli bir kupamız yok"

Türkiye Kupası final maçı için federasyondan yabancı hakem isteklerinin olduğunu vurgulayan Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, "Bazı şeyleri unutuyoruz. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor bu ülkenin çok önemli camialarıdır. Şu anda yapılanlar sonucu tüm kulüpler birbirine karşı bir savaştaymış gibi pozisyona düşürüldü. Herkes birbiri hakkında açıklamalar yapıyor. Bu camialar olmadığı zaman Türk futbolu olmuyor. Beşiktaş'ın bir lafı var. Şerefiyle oynar hakkımızla kazanırız. Biz Türk futbolunun ilerlemesini istiyorsak artık şapkamızı önümüze koymamız gerekiyor. Taraftarımızın da dediği gibi şampiyonluklar gelir, gider. Ama Türk futbolu ilelebet devam edecektir. Önümüzde kupa maçı var. Biz bu maçta da şerefimizle oynayıp, hakkımızla kazanmak istiyoruz. Bizim 2 saate yakın bir zamanda yaklaşık 40 bin biletimiz tükendi. Beşiktaş taraftarı olarak final müsabakasına büyük önem veriyoruz. Biz yönetim olarak, başka bir yönetimin kurmuş olduğu takımı bu seviyeye getirdik. İstemediğimiz sonuçlar oldu tabii ki ama neticede Ziraat Türkiye Kupası'nda bu takım final maçı oynayacak. Federasyon ve hakemleri uyarmak isteriz. Final maçında kim iyiyse o kazansın. Beşiktaş hiçbir zaman haksız bir kupa almamıştır. Müzemizde lekeli bir kupamız yok. Biz yine hakkımızla çıkarak kazanmak istiyoruz. Hiçbir şaibeye açık vermek istemiyoruz. Hakemin konuşulmayacağı güzel bir futbol maçı bekliyoruz. Federasyon sürekli olarak hakem atamalarında algoritmadan bahsediyor ama sonuç manuel oluyor. Sonuç olarak biz algoritmaya inanmıyoruz. Doğru olsaydı bizim durumumuz da başka kulüplerin durumu da böyle olmazdı. Mantık çerçevesinde en iyisi neyse o uygulansın. Biz her kulübün eşit şartlarda mücadele etmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Hakem Halil Umut Meler'in performansıyla alakalı sorulan soruya da cevap veren Göçmez, "Halil Umut Meler, geçmiş yönetimleri sebebiyle iyi bir referans değildir. Halil Umut Meler her zaman şaibe altında maç yönetmiştir. O yüzden hep tepki almıştır. Beşiktaş eşit şartlarda oynanan bir final maçında her türlü kupayı müzesine getirir" dedi.

"Mourinho ve 3-4 farklı teknik adamla görüşüyoruz"

Göçmez, teknik direktör arayışında olan Beşiktaş Kulübü'nün Portekizli teknik adam Jose Mourinho söylentileri hakkında ise şunları söyledi:

"Şu anda tek hedefimiz kupa finali. Biz Mourinho ve 3-4 farklı teknik adamla da görüşüyoruz. Bizim bir stratejimiz var. Bizim stratejimize uygun olan her hocayla görüşürüz. Beşiktaş ile alakalı her isim gündemdir. Herkes Beşiktaş'a gelmek ister. Biz başkanımız Hasan Arat önderliğinde yönetim kurulu olarak oturur günü geldiğinde karar veririz. Beşiktaş taraftarı rahat olsun. Mevcut hocamız Serdar Topraktepe'ye güveniyoruz. Hedefimiz kupa maçı." - İSTANBUL