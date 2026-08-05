Beşiktaş'a Trossard şoku! Hocası açıkladı

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove ile oynanacak karşılaşma öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Rakiplerini hafife almadıklarını vurgulayan İtalyan teknik adam, Avrupa kupalarında kolay maç olmadığını söyledi.

"AVRUPA'DA KOLAY MAÇ YOK"

Her karşılaşmaya aynı ciddiyetle hazırlandıklarını belirten Italiano, "Kendimi çok tekrar ediyorum ama Avrupa'da kolay maç yoktur. Her maça hazır olmanız gerekiyor, dikkatli olmanız gerekiyor. Bu maçları kağıt üzerinde kazanamazsınız. Rakibimiz buraya hak ederek geldi." ifadelerini kullandı.

İlk turlarda alınan sonuçların takıma özgüven kazandırdığını belirten deneyimli çalıştırıcı, "İlk maçlarda aldığımız sonuçlardan dolayı öz güvenimiz yükseldi. Bu turda bu özgüven bize yardımcı olacak." dedi.

TROSSARD İLK MAÇTA YOK

Yeni transfer Leandro Trossard'ın durumu hakkında da konuşan Italiano, Belçikalı futbolcunun ilk maçta forma giyemeyeceğini açıkladı.

"Trossard aramıza katıldığı için çok mutluyum. Şu ana kadar sadece iki idmana çıktı. Yarınki maçta bizimle olmayacak. İkinci maç için bakacağız." diyen İtalyan teknik adam, yıldız futbolcunun takıma önemli katkı sağlayacağını da vurguladı.

"ONU SAHADA GÖRMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Trossard'ın kalitesine dikkat çeken Italiano, "Trossard bize kalite katacak. Onu sahada görmek için sabırsızlanıyorum." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.