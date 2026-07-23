UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında sahasında Danimarka ekibi Midtjylland’ı 1-0 mağlup ederek tura göz kırpan Beşiktaş’ta, galibiyetin yanı sıra Emmanuel Agbadou’nun yeni imajı gündeme damga vurdu.
Geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı kadroya katılan ve sergilediği performansla savunmanın vazgeçilmezlerinden biri haline gelen Emmanuel Agbadou, Dünya Kupası arasının ardından sahaya bambaşka bir görünümle çıktı. Uzun süredir kullandığı saç stilini değiştirerek radikal bir kararla saçlarını tamamen kestiren Fildişi Sahilli stoper, yeni görüntüsüyle görenleri şaşırttı. Midtjylland mücadelesinde Agbadou’yu sahalarda görmeye alışık oldukları tarzın dışında bulan futbolseverler, sosyal medyada eğlenceli paylaşımlarda bulundu.
Siyah-beyazlı taraftarların Agbadou’nun yeni imajı için yaptığı yorumlar kısa sürede viral oldu. İşte sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları:
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ta yeni imajını görenler tanıyamadı, herkes yeni transfer sandı - Son Dakika
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