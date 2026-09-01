Beşiktaş\'tan 6 sezon sonra 6 gollü galibiyet

Trendyol Süper Lig’in 3. hafta maçında Vincenzo Italiano önderliğindeki Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Çorum FK’yı 6-2 mağlup etti.

6 SEZON ARADAN SONRA 6 GOLLÜ ZAFER

Kara Kartal bu skorla 6 sezon sonra ilk kez 6 gollü bir galibiyet elde etmeyi başardı. Siyah-beyazlılar bu rakama en son şampiyon oldukları 2020-2021 sezonunun 16. haftasında yine sahasında oynadığı Çaykur Rizespor'a karşı elde etmişti.

GOLLER YILDIZ OYUNCULARDAN GELDİ

Siyah-beyazlılara Çorum FK karşısında galibiyeti getiren golleri Dusan Vlahovic (3), İlhan Fakılı, Vaclav Cerny ve Michael Murillo kaydetti.