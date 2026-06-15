Beyaz Saray’a giden ünlü isim gözaltına alındı! Nedeni hayli garip - Son Dakika
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Beyaz Saray’a giden ünlü isim gözaltına alındı! Nedeni hayli garip

15.06.2026 09:27
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UFC'nin eski orta sıklet şampiyonu Sean Strickland, resmi programda yer almamasına rağmen katıldığı UFC Fan Fest etkinliğinde yoğun ilgi nedeniyle güvenlik güçlerinin müdahalesiyle alandan çıkarıldı.

UFC'nin eski orta sıklet şampiyonu Sean Strickland, resmi programda yer almamasına rağmen UFC Fan Fest etkinliğine katıldı. Strickland'ın aniden etkinlik alanında görülmesi kısa sürede büyük ilgi toplarken organizasyonda yoğunluk oluştu.

GÜVENLİK GÜÇLERİ HAREKETE GEÇTİ

CNN'e konuşan ABD Park Polisi yetkilileri, dövüşçünün planlanmamış şekilde etkinliğe gelmesinin kalabalığın kontrolden çıkmasına ve düzensizliğe neden olduğunu açıkladı. Yetkililer, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik ekiplerinin hızlı şekilde harekete geçtiğini belirtti.

OTELİNE GÖTÜRÜLDÜ

ABD Park Polisi tarafından yapılan açıklamada, Strickland'ın güvenliği ve etkinliğe katılanların emniyeti için ABD Mareşal Servisi, ABD Park Polisi ve diğer güvenlik birimlerinin koordineli şekilde çalıştığı ifade edildi. Açıklamada, ünlü dövüşçünün güvenli şekilde etkinlik alanından çıkarılarak oteline götürüldüğü kaydedildi.

HAKKINDA İŞLEM YAPILMADI

Yetkililer, Sean Strickland'ın gözaltına alınmadığını ve hakkında herhangi bir cezai işlem uygulanmadığını vurguladı. Ayrıca dövüşçüye, güvenlik gerekçesiyle etkinlik alanına geri dönmemesi yönünde tavsiyede bulunulduğu belirtildi.

SON DÖNEMDE AÇIKLAMALARIYLA GÜNDEMDEYDİ

Sean Strickland son dönemde siyasi açıklamalarıyla da dikkat çekiyordu. Geçmişte Donald Trump'a verdiği destekle bilinen Strickland, son dönemde ise Trump'ın İsrail politikaları, İran savaşı ve Jeffrey Epstein dosyasına ilişkin süreçlerle ilgili eleştirel paylaşımlar yapmıştı. Bu açıklamalar kamuoyunda geniş yankı uyandırmış ve tartışmalara neden olmuştu.

Beyaz Saray, Spor, UFC, Son Dakika

Son Dakika Spor Beyaz Saray’a giden ünlü isim gözaltına alındı! Nedeni hayli garip - Son Dakika

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