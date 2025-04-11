Beykan Şimşek, Dünya'nın En Çok Asist Yapan Futbolcuları Arasında İlk 5'e Girdi - Son Dakika
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Beykan Şimşek, Dünya'nın En Çok Asist Yapan Futbolcuları Arasında İlk 5'e Girdi

Beykan Şimşek, Dünya\'nın En Çok Asist Yapan Futbolcuları Arasında İlk 5\'e Girdi

Elazığspor'un yıldız oyuncusu Beykan Şimşek, 2024-2025 sezonunda yaptığı 17 asistle Mohamed Salah ile birlikte dünya genelinde en çok asist yapan futbolcular arasında ilk 5'te yer aldı. Şampiyonluk hedefiyle kalan maçlarını değerlendiren Şimşek, takım oyununa vurgu yaptı.

11.04.2025 09:45  Güncelleme: 09:47
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Elazığspor'un yıldız oyuncusu eski Fenerbahçeli Beykan Şimşek, 2024-2025 sezonunda yaptığı 17 asistle dünya genelinde en çok asist yapan futbolcular arasında Mohamed Salah ile birlikte ilk 5'e girdi. Takım oyununun önemine vurgu yapan Şimşek, kalan 4 maçta şampiyonluk hedeflediklerini belirtti.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Elazığspor'un 10 numarası sol kanat oyuncusu Beykan Şimşek, 2024-2025 sezonunda sergilediği performansla sadece Türkiye'de değil, dünya futbolunda da adından söz ettiriyor. Bu sezon çıktığı 27 maçta 17 asist yapan Şimşek, İngiliz devi Liverpool'un dünyaca ünlü futbolcusu Mohamed Salah ile birlikte, sezonun en çok asist yapan oyuncuları arasında ilk 5'te yer aldı. Fenerbahçe altyapısında yetişen ve kariyerinde Karabükspor, Adana Demirspor, Sivasspor, Altınordu, Sakaryaspor, Sincan Belediye Ankaraspor, Göztepe, Bandırmaspor ve Kocaelispor gibi takımlarda forma giyen Beykan Şimşek, son iki sezondur Elazığspor formasıyla gösterdiği performansla göz dolduruyor.

"Dünyada ilk 5'te olduğumu bilmiyordum, ismimizin olması gurur verici"

Bireysel başarısıyla ilgili konuşan Beykan Şimşek, bu istatistiği yalnızca kendi başarısı olarak görmediğini ifade ederek, "Benim için şahsi olarak güzel bir başarı. Ancak bu sadece benim değil, takım arkadaşlarımın, camiamızın, hocamızın, kulüp personelimizin ve bütün şehrin ortak başarısı. Çünkü bu bireysel değil, bir takım oyunu. Biz de özellikle iç saha maçlarında taraftarımızın desteğiyle çok daha istekli ve coşkulu oynuyoruz. Bu da bireysel performansıma olumlu yansıyor. Ben maçtan önce dünyada ilk 5'te olduğumu bilmiyordum. Bizim resmi site paylaşım yaptıktan sonra öğrendim. Böyle bir istatistik ile karşı karşıya kalınca ister istemez kendinle bir rekabet durumu ortaya çıkıyor. Tabi ki isim olarak onlar çok farklı ve daha iyi liglerde mücadele ediyorlar. Onların isminin yanında bizim ismimizin olması gurur ve onur verici bir durum. Şimdi bu durumu fark edince de bundan sonra kalan 4 maçımızda önceliğimiz takımın başarısı olmak üzere bireysel olarak da elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım" dedi.

"Fenerbahçe'nin durumunu kendi takımımıza benzetiyorum"

Sezonun kalan 4 maçında hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirten deneyimli oyuncu Şimşek, "Çok kolay puanlar kaybettiğimiz maçlar oldu. Ancak buna rağmen şu an hedefimize çok yakınız. Şampiyonluk için kalan 4 maçın tamamını kazanmamız gerekiyor. Bunu yapabilecek güç ve kaliteye sahibiz. İnşallah bu 4 maçı da kazanıp Elazığspor'u hak ettiği yere, şampiyonluğa taşıyacağız. Ayrıca Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını da takip etmeye çalışıyorum. Fenerbahçe'yi biraz kendimize benzetiyorum. Onlar da şanssızlıklar ve kaybettikleri puanlar nedeniyle zorlu bir süreç yaşadı. Galatasaray sezon başından 5-6 hafta öncesine kadar çok iyi bir oyun ortaya koyuyordu. Ancak son dönemde oyun anlamında düşüş yaşadılar. Bu da puan kayıplarına neden oldu. Sezon sonuna kadar iki büyük kulüp arasında büyük bir çekişme olacak. Her iki takıma da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Beykan Şimşek, 27 maçta 17 asist yapma başarısı gösterirken, La Sailors'tan Maxme Lestienne 22 maç 20 asist, Liverpool'dan Mohamed Salah 31 maç 17 asist, Volendam'dan Bilal Ould-Chick 33 maç 17 asist ve Geyland'dan Ryoya Taniguchiise 25 maçta 17 asist yaptı. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Beykan Şimşek, Dünya'nın En Çok Asist Yapan Futbolcuları Arasında İlk 5'e Girdi - Son Dakika

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