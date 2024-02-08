Beyzanur Kırım, Kick Boks Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Beyzanur Kırım, Kick Boks Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

Beyzanur Kırım, Kick Boks Şampiyonası\'nda Altın Madalya Kazandı

Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından düzenlenen Spor Toto Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda Beyzanur Kırım, büyük kadınlar 65 kiloda light contact kategorisinde altın madalya kazandı. Kırım, yeni hedeflerine ulaşmak için antrenmanlara devam ediyor. İlerleyen yıllarda dünya şampiyonluğunu elde etmek isteyen Kırım, çalışmalarını sürdürüyor ve destek sağlayan kulüp yöneticileri ve antrenörüne teşekkür etti.

08.02.2024 11:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Kick Boks Federasyonunca 22-29 Ocak tarihlerinde Antalya'da düzenlenen Spor Toto Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda büyük kadınlar 65 kiloda light concact kategorisinde altın madalyanın sahibi olan Beyzanur Kırım, yeni hedeflerine ulaşmak için antrenmanlara devam ediyor.

Giresun Belediye Gençlik Spor Kulübü sporcusu Kırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kick boksla ilgilenen babası ve amcasının teşvikiyle 10 yıl önce bu spora başladığını söyledi.

Zamanla kick boksun kendisi için bir tutku haline geldiğini vurgulayan 23 yaşındaki Kırım, bu alanda çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Giresun Üniversitesi Spor Fakültesi yüksek lisans öğrencisi de olan Kırım, "İlk kez 2023 yılında düzenlenen Türkiye Şampiyonası'na katıldım. O şampiyonada Türkiye üçüncülüğü elde ettim. Bu yıl tekrar katıldım ve altın madalya kazandım." dedi.

"İlerleyen yıllarda da daha büyük başarılar kazanmayı amaçlıyorum"

Beyzanur Kırım, uzun yıllar süren çalışmalarının karşılığını almanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, "Altın madalya için şampiyonaya katılmıştım. Zorlu bir süreçten sonra rakiplerimi yenerek hedefime ulaştım. Altın madalyayı elde ettim. Bu başarıyı bekliyordum, iyi hazırlanmıştım. Bunun mutluluğunu yaşıyorum." ifadesini kullandı.

İstanbul'da Mayıs 2024'te düzenlenmesi planlanan "9. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası"nda mücadele etmek için çalışmalara ağırlık verdiğini anlatan Kırım, şunları kaydetti:

"Yeni hedefim dünya şampiyonluğunu elde etmek. Bunun için de antrenmanlarımı sürdürüyorum. Dünya Şampiyonasında da altın madalya elde etmek istiyorum. İlerleyen yıllarda da daha büyük başarılar kazanmayı amaçlıyorum. Bunun için hiç durmadan çalışıyorum."

Başarılı sporcu, kendisine destek sağlayan kulüp yöneticileri ve antrenörü Aziz Özdemir'e teşekkür etti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Pakistan seçimlerinde son durum! Oy verme işlemi saat 17.00'da bitti
    00:17 Pakistan seçimlerinde son durum! Oy verme işlemi saat 17.00'da bitti

    Pakistan'da eski Başbakan Navaz Şerif'in PML-N partisi ile tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi destekli bağımsız milletvekilleri arasında rekabetin yaşandığı seçimde oy sayımı 17.00'da bitti. Ancak seçim sonuçları saatler geçmesine rağmen hala açıklanmadı. PTI politikacıları oy sayımının durdurulduğunu ve birçok yerde sonuçların değiştirildiğini iddia etti. Pakistan Seçim Komisyonu Başkanı, sonuçların ''en kısa sürede'' açıklanacağını belitti.

  • Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal: AK Parti'den Kocaeli ve Sakarya'yı istedik
    08 Şub Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal: AK Parti'den Kocaeli ve Sakarya'yı istedik

    Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Prof. Dr. Doğan Aydal, AK Parti ile ittifakı reddedip İstanbul, Ankara ve İzmir'de ayrı aday çıkarmalarının arkasında yatan nedeni katıldığı canlı yayında açıkladı. Aydal, ''AK Parti'den iki büyükşehir istedik. Kocaeli ve Sakarya. Neden bunu istedik? Rahmetli Erbakan Hocamızın sanayi bölgelerine olan hassasiyetini biliyorsunuz. 35 tane ilçe talep ettik. Çünkü neden? Önlerine grafik koydum. Biz olmadan 76 ilçeyi kazanma şansları yoktu.'' dedi.

  • Boş arazide 19 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu
    08 Şub Boş arazide 19 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu

    Bahçelievler'de boş arazide 19 yaşındaki bir gencin cesedi. bulundu. Gencin annesine WhatsApp üzerinde intihar içerikli bir veda mesajı attığı ortaya çıktı.

  • Beşiktaş, Antalyaspor'u mağlup ederek çeyrek finale yükseldi
    08 Şub Beşiktaş, Antalyaspor'u mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

    Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Bitexen Antalyaspor'u 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

  • İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, 11 bin sterlinlik internet faturası nedeniyle istifa etti
    08 Şub İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, 11 bin sterlinlik internet faturası nedeniyle istifa etti

    İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, devletin parlamento çalışmalarında kullanması için tahsis ettiği tableti Fas tatilinde çocuklarına verince koltuğundan oldu. Matheson'un çocukları maç izlemek için tabletten internete girince 11 bin sterlinlik fatura geldi. Matheson olayın ortaya çıkmasının ardından istifa etti.

  • ABD'den İsrail'e Refah operasyonu uyarısı: Felaket olur
    08 Şub ABD'den İsrail'e Refah operasyonu uyarısı: Felaket olur

    Hamas'ın her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisini reddedip orduya Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı emri veren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ABD'den kötü haber geldi. İsrail'in Refah'a planladığı askeri operasyona destek vermeyeceklerini belirten ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, "Plansız ve çok az düşünülmüş bir şekilde böyle bir operasyon düzenlemek felaket olur" dedi.

  • Konya'da çiftçilerden traktör konvoylu eylem
    08 Şub Konya'da çiftçilerden traktör konvoylu eylem

    Konya'da çiftçiler, traktör ve binek araçlarıyla konvoy halinde Seydibey patates fabrikası önüne giderek, üretim kotasının başka ilçeye kaydırılmasını protesto etti. Fabrika önünde basın açıklaması yapan çiftçiler, bu kararın fabrikaya ve depolama alanına daha uzak yerlere daha fazla nakliye ve maliyetlere yol açtığını belirtti.

  • Kadıköy'de torununu kurtaran babaanne, tramvayın altında kalarak yaşamını yitirdi
    08 Şub Kadıköy'de torununu kurtaran babaanne, tramvayın altında kalarak yaşamını yitirdi

    Kadıköy'de 4 yaşındaki torununu tramvayın altında kalmaktan son anda kurtaran İlgün Çölege, tramvayın altında kalarak ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda torunu hafif yaralandı.

Kick Boks, Türkiye, Kırım, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Beyzanur Kırım, Kick Boks Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2024 00:49:18. #1.13#
SON DAKİKA: Beyzanur Kırım, Kick Boks Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement