BİDEV Yeni Basketbol Sahasını Açtı

Spor

Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfı (BİDEV), iLab desteğiyle yeni saha açılışını Balıkesir'de gerçekleştirdi.

Çocuk ve gençlerin spor yoluyla fiziksel ve ruhsal gelişimine katkıda bulunmak, basketbol branşına toplumsal erişimi kolaylaştırmak için "Köylerde Basketbol İçin BİDEV Adım" sosyal sorumluluk programı ile dezavantajlı bölge okullarına basketbol sahaları kazandıran BİDEV, dokuzuncu sahasını Balıkesir Gönen'de hayata geçirdi.

İnternet şirketleri grubu iLab'ın katkılarıyla BİDEV tarafından Balıkesir Gönen Mehmet Ahmet Genç Ortaokulu'nda hayata geçirilen yeni sahanın açılışına BİDEV Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Arat, vakfın yönetim kurulu üyesi Arif Aytekin, mütevelli heyeti üyeleri Efe Aydan, İhsan Bayülken, İsmail Şenol ile iLab Kurucu ve Yönetici Ortağı Mustafa E. Say katıldı.

Sahanın açılışıyla ilgili açıklamada bulunan Arif Aytekin, "Köylerde Basketbol İçin BİDEV Adım sosyal sorumluluk programımız ile çocuk ve gençlerin sporla tanışmalarını ve bu yolla sporun çocuklar üzerindeki gücü sayesinde Cumhuriyet ve Atatürk ilkelerine bağlı daha iyi bireyler yetiştirmeyi, toplumsal gelişime katkı sağlamayı istiyoruz. Bu amaçla çıktığımız kısa yolculukta sekizinci sahamızı, uzun yıllardır basketbola olan yatırımlarını sürdüren iLab ortaklığıyla açmak bizler için ayrı bir gurur vesilesi." değerlendirmesinde bulundu.

Mustafa E. Say ise spora olan katkılarıyla ilgili olarak, "Basketbola olan katkımız 2013-2015 yıllarında tamamen genç oyunculardan oluşan kadrosu ile Sigortam.net-Pertevniyal isimli takımımızın bölgesel ligde oynamasıyla başladı. Bugün ise kendi adımızı taşıyan iLab Basketbol takımımız tüm grup şirketlerimizin desteğiyle Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele etmeye devam ediyor. Basketbola ilgisi olan gençlerimize potansiyellerini ortaya koymalarına fırsat verecek ortamlar ve olanaklar yaratmanın çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda BİDEV'in gençlerimiz için yürüttüğü bu kıymetli çalışmalara iLab olarak biz de katkıda bulunmuş ve Balıkesir'deki öğrencilerimize yeni bir saha kazandırmış olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.