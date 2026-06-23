Bigaspor'dan İki Futbolcuya Veda - Son Dakika
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Bigaspor'dan İki Futbolcuya Veda

Bigaspor\'dan İki Futbolcuya Veda
23.06.2026 11:32
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Bigaspor, Serdal Öz ve Yunus Emre Çoban ile yollarını ayırdığını açıkladı.

3'üncü Lig'in yeni ekiplerinden Bigaspor, şampiyon kadrosundaki iki futbolcuyla yollarını ayırdı. Çanakkale temsilcisi, santrfor Serdal Öz (38) ve orta saha oyuncusu Yunus Emre Çoban (28) ile vedalaştı. Bigaspor yönetiminden yapılan açıklamada, "Bazı futbolcular forma giyer, bazıları ise bir şehrin hafızasına kazınır. Teşekkürler Serdal Öz. Verdiğin emek ve taşıdığın arma için teşekkürler Yunus Emre" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Bigaspor, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

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