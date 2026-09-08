Bigaspor, Erzincan Futbol'dan Arda Berkay Araz ile 2 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bigaspor, Erzincan Futbol'dan Arda Berkay Araz ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Bigaspor, Erzincan Futbol\'dan Arda Berkay Araz ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Bigaspor, transfer döneminin bitmesine rağmen Erzincan Futbol'dan orta saha oyuncusu Arda Berkay Araz ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. 21 yaşındaki oyuncu, geçen sezon 2'nci Lig'de 20 maça çıkıp 1 gol kaydetti.

3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta seyircisiz oynadığı ilk maçında evinde Uşakspor'la 1-1 berabere kalan Bigaspor transfer dönemi sona ermesine rağmen lisansını çıkardığı bir transferini daha açıkladı. Mavi-beyazlılar, Erzincan Futbol'dan orta saha oyuncusu Arda Berkay Araz (21) ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Mavi-beyaz formamız altında göstereceği mücadele ve katkıyla takımımıza güç katacağına inandığımız Arda Berkay Araz'a Bigaspor ailemize hoş geldin diyoruz" denildi. Geçen sezon 2'nci Lig'de 20 maça çıkan Arda, 1 gol kaydetti.

Kaynak: DHA

Erzincan, Bigaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bigaspor, Erzincan Futbol'dan Arda Berkay Araz ile 2 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni OVP’de çalışma hayatını değiştirecek formüller Evden çalışma, esnek mesai ve bakım desteği... Yeni OVP'de çalışma hayatını değiştirecek formüller! Evden çalışma, esnek mesai ve bakım desteği...
Galatasaray’ın Sporting maçını Norveçli hakem yönetecek Galatasaray'ın Sporting maçını Norveçli hakem yönetecek
3 yaşındaki Mavi’nin öldüğü kaza görüntüleri ortaya çıktı Sürücünün savunması isyan ettirdi 3 yaşındaki Mavi'nin öldüğü kaza görüntüleri ortaya çıktı! Sürücünün savunması isyan ettirdi
Tanju Özcan’dan “2,5 milyon lira“ savunması “Cevap vermemek için 10 takla atıyor“ Tanju Özcan'dan "2,5 milyon lira" savunması! "Cevap vermemek için 10 takla atıyor"
Dursun Özbek’ten, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na ziyaret Dursun Özbek'ten, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziyaret
Süper Lig’de yayıncı değişiyor Masadaki rakam tam 500 milyon dolar Süper Lig'de yayıncı değişiyor! Masadaki rakam tam 500 milyon dolar
Davutoğlu şüpheli sıfatıyla adliyede Davutoğlu şüpheli sıfatıyla adliyede
Ekonomist Burak Köseoğlu’ndan önemli uyarılar: Altın, ABD tahvillerini geride bıraktı, petrolde 108 dolar sinyali Ekonomist Burak Köseoğlu'ndan önemli uyarılar: Altın, ABD tahvillerini geride bıraktı, petrolde 108 dolar sinyali
Melih Gökçek’in oğlu ve gelini adliyede Melih Gökçek'in oğlu ve gelini adliyede
Veyis Ateş tahliye edildi Veyis Ateş tahliye edildi

12:42
Görkemli düğün KOM tutanağında: Hayatın olağan akışına aykırı
Görkemli düğün KOM tutanağında: Hayatın olağan akışına aykırı
12:35
Yıldız Tilbe konserinde ortalık karıştı
Yıldız Tilbe konserinde ortalık karıştı
11:48
İmam ve müezzin cami kapısında tekme tokat kavga etti
İmam ve müezzin cami kapısında tekme tokat kavga etti
11:42
Bir babanın en ağır vedası 4 yaşındaki kızına son kez sarıldı
Bir babanın en ağır vedası! 4 yaşındaki kızına son kez sarıldı
11:32
Fenerbahçe’nin alamadığı forvetler leblebi gibi gol atıyor
Fenerbahçe'nin alamadığı forvetler leblebi gibi gol atıyor
11:29
OVP sonrası hesaplar değişti İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
OVP sonrası hesaplar değişti! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
11:10
Ankara kulislerini hareketlendiren Demirtaş iddiası DEM Parti’nin başına geçebilir
Ankara kulislerini hareketlendiren Demirtaş iddiası! DEM Parti'nin başına geçebilir
10:55
İstiklal Marşı’nı okuduğu için eleştirilmişti Milli voleybolcudan tokat gibi yanıt
İstiklal Marşı'nı okuduğu için eleştirilmişti! Milli voleybolcudan tokat gibi yanıt
10:53
İntihar edeceğini söyleyen kızın yayınına annesi de girdi
İntihar edeceğini söyleyen kızın yayınına annesi de girdi
10:35
Vanlı Kara Haydar’ın başını yakan görüntü
Vanlı Kara Haydar'ın başını yakan görüntü
10:23
Cübbeli Ahmet’ten itiraz geldi: İslam’a göre de caiz değil
Cübbeli Ahmet'ten itiraz geldi: İslam'a göre de caiz değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2026 13:00:28. #7.12#
SON DAKİKA: Bigaspor, Erzincan Futbol'dan Arda Berkay Araz ile 2 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement