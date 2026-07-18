Bigaspor İki Oyuncuyla Anlaştı

3'üncü Lig'in yeni ekiplerinden Bigaspor, iç transfer çalışmalarını sürdürüyor. Mavi-beyazlılar, sol bek Barış Emirhan Doğan (25) ve orta saha oyuncusu Eren Akkaya (24) ile yeniden anlaşma sağladı.
Çanakkale temsilcisinden yapılan açıklamada, "Son iki sezondur mavi-beyaz formamızı başarıyla terleten futbolcularımız Barış Emirhan Doğan ve Eren Akkaya, kulübümüzle 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Profesyonel sözleşmenin hayırlı olmasını diliyor, oyuncularımıza mavi-beyaz formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
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