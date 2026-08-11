Bigaspor, Nurettin Çağlar ile Anlaştı - Son Dakika
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Bigaspor, Nurettin Çağlar ile Anlaştı

Bigaspor, Nurettin Çağlar ile Anlaştı
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Bigaspor, Mazıdağı Fosfat Spor'dan Nurettin Çağlar ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

3'üncü Lig'in yeni takımlarından Bigaspor, Mazıdağı Fosfat Spor'dan 10 numara pozisyonunda görev yapan Nurettin Çağlar (33) ile anlaştı. Çanakkale ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Nurettin Çağlar ile 1 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Sahaya koyacağı mücadele, azmi ve karakteriyle takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inandığımız Nurettin Çağlar'a Bigaspor ailemize hoş geldin diyor, mavi-beyaz formamız altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" denildi. Nurettin, geçen sezon ilk yarıda Çorluspor formasıyla 15 maçta 5 gol, 2 asistle oynarken, ikinci devrede Mazıdağı Fosfat Spor takımında 13 müsabakada 4 asist yaptı.

Kaynak: DHA

Bigaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

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