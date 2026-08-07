Bigaspor Yeni Oyuncularla Güçlendi

3'üncü Lig'in yeni takımı Bigaspor, dış transferde 1966 Edremitspor'dan sol bek Kerem Coşkun (20), Polatlı 1926'dan orta saha Yağız Yolcu (20) ve Bursa Nilüfer Futbol'dan stoper Emir Sezgin (24) ile sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferlerimize Bigaspor ailemize hoş geldin diyor, mavi-beyaz formamız altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" denildi.