Malatya'da Bilardo Aday Hakem Kursu açılacak.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Türkiye Bilardo Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan, 24-26 Ocak 2022 tarihleri arasında ilimizde Bilardo Aday Hakem Kursu açılacaktır" denildi.

Hakem adaylarında aranılacak şartlar ve istenilecek belgelerin ise Malatya Gençlik ve Spor Müdürlüğü web sitesinden öğrenilebileceği kaydedildi. - MALATYA