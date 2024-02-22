Bilecik 1. Amatör Lig'de A ve B grubunda 9'uncu hafta geride kalırken, Söğütspor ve 1308 Osmaneli Belediyespor liderlikleri sürdürdü.
Bilecik 1. Amatör Lig'de A ve B grubunda 9'uncu hafta geride kalırken gruplarda 26 gol atılırken, 1 maçta 3-0 hükmen sonuçlandı. A grubunda 9'uncu hafta oynana müsabakalarda Vitraspor deplasmanda Kürespor'u 11-0, lider Söğütspor kendi evinde Gölpazarı Belediyespor'u 6-0 yenerken, Gülümbespor deplasmanda Güneşspor'u 4-1'le geçti. 1299 Bilecik Kulübü haftayı BAY geçerken, bu sonuçlar sonrası Söğütspor 24 puanla liderliğini sürdürdü. Söğütspor, 19 puanla 2 takım Vitraspor ve 1299 Bilecik Kulübü takıp etti. Ligde 10'uncu hafta müsabakalarında 25 Şubat günü Vitraspor-1299 Bilecik Kulübü, Gölpazarı Belediyespor-Güneşspor, Gülümbespor-Kürespor karşı karşıya gelecek. 10'uncu haftayı lider Söğütspor BAY geçecek.
1308 Osmaneli Belediyespor yenilmiyor
B grubunda 9'uncu haftada lider 1308 Osmaneli Belediyespor kendi evinde İçköyspor 4-0, Osmaneli Gençlerbirliği ile Akpınarspor 0-0 berabere kalırken, Karaköyspor ligden çekilen Dodurgaspor karşısında 3-0 hükmen galip sayıldı. Bu grupta 9'uncu haftada Pazaryerispor BAY geçti. Bu sonuçlar sonrası ligde yenilgisi olmayan 1308 Osmaneli Belediyespor 24 puanla liderliği sürdürürken, 16 puanda İçköyspor ve Osmaneli Gençlerbirliği Spor takipçisi oldu. Bu grupta 24 Şubat günü Akpıonarspor-1308 Osmaneli Belediyespor, İçköyspor-Pazaryerispor, Dodurgaspor-Osmaneli Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek. Haftayı Karaköyspor BAY geçecek. - BİLECİK
Son Dakika › Spor › Bilecik 1. Amatör Lig'de Söğütspor ve 1308 Osmaneli Belediyespor liderliklerini sürdürdü - Son Dakika
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşanan olayda, Derviş Nebi Köse isimli bir baba, oğlu Oğuz Kağan Köse ile evlerinde tartıştıktan sonra onu tabancayla vurdu ve ardından aynı silahla intihar etti. Baba ve oğul, hastaneye kaldırılmalarına rağmen hayatlarını kaybettiler.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü desteğiyle uyguladıkları politikaların, seçim sonrasında da hedefler doğrultusunda devam edeceğini belirterek, ''Bu çerçevede dolaşıma kasıtlı olarak sunulan spekülasyonlara itibar etmeyiniz.'' ifadelerini kullandı.
TOKAT Valisi Numan Hatipoğlu, 4 gün arayla yaşanan heyelanlar sonucu ikiye ayrılan Günebakan köyünde inceleme yaptı. Hatipoğlu, jeolojik incelemeler sonrası 900 nüfuslu köyün taşınıp taşınmayacağına karar verileceğini söyledi.
Abisinin evine giden bir kişi, yengesini tanımadığı biriyle yarı çıplak halde yakaladı. O anlarda öfkeden deliye dönen adamın çektiği video, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Benan Saraç'tan olan 13 yaşındaki oğluna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen ve soruşturma aşamasında çocuk ve annesinin geri aldığı "istismar" iddialarına yönelik hapis istemiyle hakim karşısına çıkan Ender Saraç, gözyaşları içinde ifade vererek "Mağdur oldum, zarar gördüm. Hayatımı geri istiyorum" dedi.
Ankara'da birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki kızının vücudunda sigara söndüren ve cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Y.Ü. ile çocuğun annesi K.Ç.'nin yargılandığı davada Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanıkların çocuğa karşı eziyet ve çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçlarını işlediklerinin delillerle sabit olduğunu ifade ederek, sanıkların ayrı cezalandırılmalarını talep etti.
Bir süredir kanserle mücadele eden Tanyeli, dans eğitmenliği yaptığı akademinin hastalığın ortaya çıkmasıyla kendisini işten atarak sigortadan men etmek olduğunu söyledi. Tanyeli, kendisi için düzenlenen moral gecesinde 1,5 milyon lira toplandığı söylentisini de yalanladı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan binaların sorumluları hakkında açılan davalarda ilk karar Şanlıurfa'da verildi. Şanlıurfa'da 34 kişinin hayatını kaybettiği apartmanın müteahhidine 18 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Kararda apartmanın yapımından sorumlu 4 kişiden 3'ünün depremden önceki yıllarda hayatını kaybettiği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Denizli 29 Ekim Bulvarı'nda düzenlenen mitinginde kalabalık bir gruba seslendi. Yoğun katılımın gerçekleştiği mitingle ilgili detayı da duyuran Erdoğan, "Denizli bugün coşmuş. İşte benim gönlümün sultanı Denizli bu. Şu anda alanda 75 bin kişi var" dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?