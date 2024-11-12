Bilecik 1. Amatör Lig'e Söğütspor Damgasını Vurdu - Son Dakika
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Spor

Bilecik 1. Amatör Lig'e Söğütspor Damgasını Vurdu

Bilecik 1. Amatör Lig\'e Söğütspor Damgasını Vurdu

Bilecik 1. Amatör Lig'in 2024-2025 sezonu başladığında, ilk haftanın en farklı galibiyetini 7-1'lik skorla Söğütspor elde etti. Diğer maçlarda ise 1969 Bilecik Spor, Karaköyspor'u 2-0, Cihangazispor ise Gölpazarı Belediyespor'u 2-1 mağlup etti.

12.11.2024 10:44  Güncelleme: 10:46
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Bilecik 1. Amatör Lig 2024-2025 futbol sezonu başlarken, ilk haftanın en farklı galibiyetini Söğütspor aldı.

Bilecik 1. Amatör Lig'de 1'inci hafta geride kalırken, en farklı galibiyeti deplasmanda 1299 Bilecik Kulübü'nün 7-1 yenen Söğüt aldı. A grubunda haftanın maçlarında Pazaryeri İlçe Stadı'ndan oynana müsabakada 1969 Bilecik Spor Kulübü deplasmanda Karaköyspor'u 2-0 mağlup etti. Bozüyük Sentetik Sahası'ndan oynanan müsabakada ise, Cihangazispor Gölpazarı Belediyespor'u 2-1 yendi. Ligin ilk haftasında Kürespor BAY geçti. Ligin ilk hafrasında 3 puan alan Söğütspor, 1969 Bilecik Spor Kulübü ve Cihangazispor ilk 3 sırayı paylaştı.

Bilecik Gençlerbirliğispor lige iyi başladı

B grubunda oynanan müsabakalarda Pazaryerispor kendi sahasında Vezirhanspor'u 4-0, Akpınarspor Osmaneli deplasmanında Osmaneli Gençlerbirliği Spor'u 3-2, 1308 Osmaneli Spor deplasmanda Gülümbespor'u 3-1, Bilecik Gençlerbirliğispor ise Bozüyük deplasmanında İçköyspor'u 3-1 yendi. Bu grupta ilk haftayı 3 puanla kapatan Pazaryerispor, Bilecik Gençlerbirliğispor ve 1308 Osmanelispor ilk 3 sırayı paylaştı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bilecik 1. Amatör Lig'e Söğütspor Damgasını Vurdu - Son Dakika

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