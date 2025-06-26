Bilecik Atletizm Takımlarından Başarı

Bilecikli kız ve erkek atletizm takımları Denizli'de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Atletizm Grup Müsabakalarında büyük başarı elde etti.

Denizli'de gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi Atletizm Grup Şampiyonası, 10 ilden 350 sporcunun katılımıyla heyecan dolu anlara sahne oldu. Bilecik'ten 11 kız 11 erkek olarak toplamda 22 sporcu ile katıldığımız müsabakalarda ter döken tüm sporculardan kız takımı 19 Temmuz'da Antalya'da yapılacak olan final yarışmasına katılmaya hak kazandı.

Erkek takımı ise, toplam 4 madalya kazanarak müsabakayı 6'ıncı sırada tamamladı. - BİLECİK