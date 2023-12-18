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Bilecik Belediyesi Voleybol DSİ'i mağlup etti - Son Dakika
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Bilecik Belediyesi Voleybol DSİ'i mağlup etti

Bilecik Belediyesi Voleybol Spor Kulübü, Zonguldak DSİ'i 3-0 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü.

Bilecik Belediyesi Voleybol DSİ\'i mağlup etti
18.12.2023 - 12:00,
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Türkiye Voleybol Kadınlar 2. Lig'de mücadele eden Bilecik Belediyesi Voleybol Spor Kulübü, Zonguldak DSİ'i 3-0 mağlup etti.

Zonguldak Site Spor Salonu oynanan Türkiye Voleybol Kadınlar 2. Lig 10. Grup 7. hafta müsabakasında Bilecik Belediyesi Voleybol Spor Kulübü, deplasmanda Zonguldak DSİ'i 3-0 mağlup etti. Maça iyi başlayan Bilecik Belediyesi Voleybol Spor Kulübü ilk seti 25-4, ikinci seti 7-25'lik net bir skorla kazandı. Son seti de 7-25'lik skorla kazanan Bilecik Belediyesi Voleybol Spor Kulübü puanını 18'e çıkardı. 7 takımlı ligde 2'inci sırada yer alan Bilecik Belediyesi Voleybol Spor Kulübü bu hafta kendi evinde Düzce Voleybol ile karşılaşacak. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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