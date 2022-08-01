POMEM'e hazırlana adaylara ücretsiz kurs verilecek - Son Dakika
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POMEM'e hazırlana adaylara ücretsiz kurs verilecek

01.08.2022 10:28
POMEM'e hazırlana adaylara ücretsiz kurs verilecek

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir il müdürlükleri tarafından Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) Yüksek Okulu sınavına girecek olan gençler için ücretsiz kurs eğitimi verileceğini duyurdu.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir il müdürlükleri tarafından Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) Yüksek Okulu sınavına girecek olan gençler için ücretsiz kurs eğitimi verileceğini duyurdu.

İl Müdürü Yasin Özdemir, Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince, Polis Meslek Eğitim Merkezi sınavlarına girecek adaylar için ücretsiz kurs eğitimi verileceğini ifade ederek, kursun 1 Ağustos tarihinde faaliyete gireceğini söyledi. Kursa katılma şartlarını sıralayan İl Müdürü Özdemir, "Açılacak olan kursumuz her salı ve perşembe günü saat 08.30 - 10.30 saatleri arasında Merkez Atatürk Spor Salonu'nda yapılacak. Uzman eğitimcilerimiz eşliğinde verilecek olan kurslara katılmak isteyen adaylar başvurularını il müdürlüğümüze şahsen yapması gerekmektedir. Açılacak ücretsiz kurslara başvuru için adaylarda POMEM Sınavı'na başvuru yapmış olma şartı aranacak" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Bilecik, gençlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor POMEM'e hazırlana adaylara ücretsiz kurs verilecek - Son Dakika

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